Scompare Alisya e Sarah: le ricerche proseguono senza sosta

Le due sorelle di 12 e 16 anni sono state affidate a una casa famiglia di Civitella Alfedena dopo la separazione dei genitori. Le indagini hanno rivelato che le schede telefoniche di due dei tre telefoni in loro possesso sono intestate a un uomo di origine kosovara e al compagno della madre. La procura di Sulmona ha avviato un iter per sottrazione e abbandono di minori. L'ultimo avvistamento risale a sabato 6 giugno.

Le ricerche delle due sorelle scomparse, Alisya e Sarah , di 12 e 16 anni, proseguono senza sosta. Le due ragazzine erano state affidate a una casa famiglia di Civitella Alfedena , in provincia dell'Aquila, dopo la separazione dei genitori.

Le indagini hanno rivelato che le schede telefoniche di due dei tre telefoni in loro possesso sono intestate a un uomo di origine kosovara e al compagno della madre. I telefoni sono inattivi da 96 ore e l'ultimo segnale è stato captato nell'area del parco nazionale d'Abruzzo. La procura di Sulmona ha avviato un iter per sottrazione e abbandono di minori. Il fidanzato di Alisya, Youssef, è stato ascoltato più volte dagli inquirenti.

Le due sorelle erano state prelevate a scuola a Minturno e affidate ai servizi sociali. In un primo momento erano state separate, ma poi riunite nella stessa comunità di Civitella Alfedena. L'ultimo avvistamento risale a sabato 6 giugno, quando sono state riprese dalle videocamere di sorveglianza mentre erano sedute in un bar del paese. Le ricerche si concentrano ora sui boschi e sui luoghi isolati della zona





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