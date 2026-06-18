Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Scompare Alisya e Sarah: le ricerche proseguono senza sosta

Cronaca News

Scompare Alisya e Sarah: le ricerche proseguono senza sosta
AlisyaSarahScomparse
📆6/18/2026 11:40 AM
📰Today_it
44 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 45% · Publisher: 72%

Le due sorelle di 12 e 16 anni sono state affidate a una casa famiglia di Civitella Alfedena dopo la separazione dei genitori. Le indagini hanno rivelato che le schede telefoniche di due dei tre telefoni in loro possesso sono intestate a un uomo di origine kosovara e al compagno della madre. La procura di Sulmona ha avviato un iter per sottrazione e abbandono di minori. L'ultimo avvistamento risale a sabato 6 giugno.

Le ricerche delle due sorelle scomparse, Alisya e Sarah , di 12 e 16 anni, proseguono senza sosta. Le due ragazzine erano state affidate a una casa famiglia di Civitella Alfedena , in provincia dell'Aquila, dopo la separazione dei genitori.

Le indagini hanno rivelato che le schede telefoniche di due dei tre telefoni in loro possesso sono intestate a un uomo di origine kosovara e al compagno della madre. I telefoni sono inattivi da 96 ore e l'ultimo segnale è stato captato nell'area del parco nazionale d'Abruzzo. La procura di Sulmona ha avviato un iter per sottrazione e abbandono di minori. Il fidanzato di Alisya, Youssef, è stato ascoltato più volte dagli inquirenti.

Le due sorelle erano state prelevate a scuola a Minturno e affidate ai servizi sociali. In un primo momento erano state separate, ma poi riunite nella stessa comunità di Civitella Alfedena. L'ultimo avvistamento risale a sabato 6 giugno, quando sono state riprese dalle videocamere di sorveglianza mentre erano sedute in un bar del paese. Le ricerche si concentrano ora sui boschi e sui luoghi isolati della zona

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Today_it /  🏆 12. in İT

Alisya Sarah Scomparse Civitella Alfedena Sottrazione Di Minori Abbandono Di Minori Ricerche

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sorelline scomparse, tracce su beni volutamente distrutti; collegamenti investigativi; ricerche urgenti in zona protetta montana; 'rete di protezione' indagineSorelline scomparse, tracce su beni volutamente distrutti; collegamenti investigativi; ricerche urgenti in zona protetta montana; 'rete di protezione' indagineSulle tracce vengono tre dispositivi谋su cui scrivere messaggi come 'codici' bulundu a Alisya e Sarah, le sorelle 16 e 12 mesi che sparite nella notte tra sabato 6 e domenica 7 settembre. Un precedente fascicolo per sottrazione di minori e abbandono di minori è stato aperto dalla Procura di Sulmona. Raccontano gli addetti alla struttura famiglia di Civitella Alfedena come Alisya abbia chiesto a notteInteger farmaco per il mal di pancia, dopo questo le spicc avia via gli abiti, le scarpe, il trucco e uno zainetto.
Read more »

I cellulari in stanza, gli abiti, le frasi del fidanzato: il giallo di Sarah e AlisyaI cellulari in stanza, gli abiti, le frasi del fidanzato: il giallo di Sarah e AlisyaSono passati 11 giorni dalla scomparsa delle due sorelle di 12 e 16 anni dalla casa famiglia in Abruzzo. Controlli sulle auto passate dal paese quella notte
Read more »

Scomparse due sorelle di 16 e 12 anni dalla comunità di Civitella AlfedenaScomparse due sorelle di 16 e 12 anni dalla comunità di Civitella AlfedenaDue sorelle minori, Alisya e Sarah, sono scomarse dalla comunità 'Ofh Hope' di Civitella Alfedena lo scorso 6 giugno. Le loro ultime tracce risalgono a mercoledì 10, quando si è interrotto il segnale dei loro telefoni nell'area del Parco nazionale d'Abruzzo. Le schede di due dei tre device sono intestate a un uomo di origine kosovara e al compagno della madre. Indagini in corso, perquisizioni senza esito, e ascolto del fidanzato di Alisya che ipotizza il coinvolgimento della madre.
Read more »

Scomparsa delle sorelle Alisya e Sarah: fermaglio ritrovato, indagini a tutto campoScomparsa delle sorelle Alisya e Sarah: fermaglio ritrovato, indagini a tutto campoDue sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia in Abruzzo. Un fermaglio ritrovato vicino alla struttura potrebbe essere un primo indizio. La Procura indaga per sottrazione di minori e abbandono, si valutano tutte le ipotesi.
Read more »



Render Time: 2026-06-18 14:39:56