Scomparsa dell'oppositore bielorusso Kotau: appello internazionale per un'indagine

I sostenitori di Anatol Kotau, oppositore bielorusso scomparso dopo un viaggio in Turchia, chiedono a USA, Polonia, UE e ONU di indagare sul suo caso, dopo che un'inchiesta ha rivelato il possibile coinvolgimento della Russia.

I sostenitori di un esponente dell'opposizione bielorussa scomparso lo scorso anno hanno lanciato un appello agli Stati Uniti, alla Polonia, all'Unione europea e all'ONU affinché venga aperta un'indagine approfondita sul suo caso.

L'iniziativa è stata presa dopo che un'inchiesta giornalistica ha rivelato dettagli inquietanti: Anatol Kotau, 46 anni, sarebbe stato catturato dalle autorità russe mentre si trovava in Turchia. La vicenda è emersa grazie a un lavoro investigativo condotto da Deutsche Welle in collaborazione con il Centro Investigativo Bielorusso e l'Organized Crime and Corruption Reporting Project. Secondo la ricostruzione, Kotau era partito dalla sua residenza in Polonia lo scorso agosto, diretto in Turchia.

Poche ore dopo l'arrivo a Trabzon, ha smesso di rispondere ai messaggi della moglie Anastasia, che da allora non ha più avuto notizie. L'inchiesta ha scoperto che Kotau è salito a bordo di uno yacht insieme a due uomini russi, una donna azera e quattro membri dell'equipaggio. L'imbarcazione è stata intercettata nel Mar Nero dalla guardia costiera russa, e Kotau è stato prelevato con la forza.

Non è ancora chiaro il motivo per cui l'ex dirigente sportivo, che aveva lo status di rifugiato in Polonia, abbia deciso di recarsi in Turchia e, soprattutto, perché sia salito a bordo di un'imbarcazione diretta verso la Russia. Kotau era stato condannato in contumacia a 12 anni di carcere in Bielorussia con l'accusa di attività estremista e cospirazione per prendere il potere, accuse che lui ha sempre respinto.

La Bielorussia è uno stretto alleato della Russia, e la vicenda ha sollevato il sospetto di un'operazione congiunta tra i servizi segreti dei due paesi. Dmitry Bolkunets, attivista in esilio e leader del gruppo Forum Democratico Bielorusso, ha inviato una lettera al consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Andy Baker, chiedendo assistenza per localizzare Kotau.

Nella missiva, visionata da Reuters, Bolkunets ha definito la scomparsa non un evento casuale, ma il risultato di un'operazione speciale pianificata meticolosamente da parte del FSB, il servizio di sicurezza russo. Lo stesso Bolkunets ha scritto anche a John Coale, inviato del presidente Donald Trump che ha condotto negoziati con il leader bielorusso Alexander Lukashenko sui prigionieri politici. Coale ha assicurato che avrebbe sollevato la questione con Minsk.

Analoghe richieste sono state inoltrate al primo ministro e al presidente polacchi, all'Alta rappresentante per la politica estera dell'UE, Kaja Kallas, e al Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulle sparizioni forzate. La moglie di Kotau, Anastasia, ha espresso la speranza che questi appelli portino a un'indagine da parte degli Stati Uniti e della Polonia, dove il marito godeva dello status di rifugiato.

La scomparsa di Kotau è solo l'ultimo episodio di una serie di azioni repressive contro i dissidenti bielorussi, spesso attuate con la collaborazione delle autorità russe. La comunità internazionale osserva con preoccupazione la crescente ingerenza di Mosca negli affari interni della Bielorussia, mentre il regime di Lukashenko continua a reprimere ogni forma di dissenso. Il caso di Anatol Kotau solleva interrogativi sulla sicurezza dei rifugiati politici e sulla necessità di una maggiore protezione da parte dei paesi ospitanti.

Le organizzazioni per i diritti umani hanno chiesto un'azione immediata per fare luce sulla vicenda e garantire che i responsabili vengano assicurati alla giustizia. Nel frattempo, la famiglia di Kotau vive nell'angoscia, chiedendo risposte che tardano ad arrivare. La speranza è che la pressione internazionale possa finalmente smuovere le coscienze e portare a un esito positivo per questa drammatica vicenda





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