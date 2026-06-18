Scomparsa delle sorelle Alisya e Sarah: fermaglio ritrovato, indagini a tutto campo

Due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia in Abruzzo. Un fermaglio ritrovato vicino alla struttura potrebbe essere un primo indizio. La Procura indaga per sottrazione di minori e abbandono, si valutano tutte le ipotesi.

Le indagini sulla scomparsa di Alisya e Sarah, le due sorelle di 12 e 16 anni originarie di Minturno, sparite nella notte tra il 6 e il 7 giugno dalla casa famiglia Of Hope di Civitella Alfedena (L'Aquila), compiono undici giorni.

Un nuovo elemento emerso è il ritrovamento, lungo un sentiero vicino alla struttura, di un fermaglio per capelli che un'amica delle ragazze avrebbe identificato come appartenente alla dodicenne. La notizia, riportata dal Messaggero, è stata confermata da Alessia Natali, referente per l'Abruzzo dell'associazione Penelope, che definisce il ritrovamento il primo concreto segnale del passaggio delle minori in quella zona.

L'area del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, dove era stato localizzato l'ultimo segnale dei telefoni cellulari in loro possesso, resta al centro delle ricerche. Un elicottero dei vigili del fuoco sta sorvolando a bassa quota la zona, prima verso i monti, ora in direzione del lago di Barrea. La Procura di Sulmona ha aperto un fascicolo per sottrazione di minori contro ignoti e per abbandono di minori nei confronti dei responsabili della casa famiglia.

Le indagini, condotte dai carabinieri di Castel di Sangro, puntano a ricostruire la rete relazionale delle ragazze, valutando se la scomparsa sia frutto di una fuga organizzata con complici, magari legati alla loro sfera familiare, o di un rapimento. Il presidente della cooperativa che gestisce la struttura, Maurizio Volpini, esclude che le ragazze avessero mai manifestato intenti di fuga, precisando: Se sono fuggite, non da sole.

Il contesto familiare è complesso: con decreto del Tribunale di Cassino del 28 maggio, la responsabilità genitoriale della madre, Valentina D'Acunto, era decaduta a favore del padre, Stefano Di Giacinto, ex militare dell'Esercito, che stava avviando un percorso di riavvicinamento della durata prevista di due anni. Si apprende che le minori avrebbero appreso del provvedimento nei giorni precedenti la scomparsa.

Gli investigatori stanno anche vagliando i biglietti con frasi definite codici trovati nella loro camera e le immagini delle telecamere che hanno ripreso diverse auto ai due ingressi di Civitella Alfedena. Restano aperte tutte le ipotesi, dall'allontanamento volontario a scenari più gravi. Si indaga anche su una possibile rete di supporto, forse non italiana, di persone fidate che potrebbero aver offerto rifugio.

La difesa della madre, avvocato Enrico Mastantuono, ricorda che Sarah soffre di celiachia, per cui sono stati controllati negozi in cerca di acquisti di prodotti senza glutine. La vicenda, che tiene in ansia le comunità di Minturno e Civitella Alfedena, vede il mobilio di numerose forze dell'ordine e di volontari, mentre il tempo stringe per chiarire il destino delle due sorelle





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