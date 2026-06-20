Scomparsa delle sorelle di Civitella Alfedena: nuova testimonianza e verifiche su un fermaglio

Nuova testimonianza di una commerciante su due uomini sospetti visti prima della scomparsa delle sorelle di 12 e 16 anni. Proseguono le ricerche tra Camosciara e lago di Barrea. Recuperato un fermaglio da verificare.

Proseguono senza sosta le ricerche delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena da tredici giorni. Una nuova testimonianza potrebbe aggiungere elementi importanti all'inchiesta.

Una commerciante della zona ha raccontato ai carabinieri di aver visto due uomini dal comportamento sospetto nel suo negozio pochi giorni prima della scomparsa delle ragazze. I due sarebbero entrati nel locale, attirando la sua attenzione per alcuni atteggiamenti considerati anomali. La donna ha riferito di averli visti avvicinarsi al bancone, parlare tra loro e fare telefonate con toni agitati, osservando spesso ciò che accadeva intorno.

Accortisi della presenza di altre persone, i due avrebbero lasciato il locale in fretta, salendo su un'auto grigio scuro. Alla domanda sul motivo della loro presenza in zona, avrebbero risposto di essere lì per effettuare una perlustrazione del territorio. Solo dopo aver saputo della scomparsa delle due minorenni e della presenza della madre nella struttura proprio in quel periodo, la donna e il marito hanno deciso di riferire tutto ai vigili del fuoco e ai carabinieri.

La commerciante ha aggiunto che le due sorelle passavano spesso nel negozio per comprare dolci, gomme da masticare e gelati e che la più piccola si fermava spesso davanti al bancone. Intanto continuano le ricerche nell'area tra la Camosciara e il lago di Barrea. Vigili del fuoco, carabinieri, soccorso alpino e volontari stanno battendo nuovamente i sentieri e le zone vicine al ponte che collega le due sponde del bacino artificiale.

Durante le operazioni è stato recuperato un fermaglio, ora al vaglio degli investigatori per verificare se possa appartenere a una delle due sorelle. Familiari e associazioni continuano a lanciare appelli chiedendo di non sottovalutare nessun dettaglio. Tra le indicazioni diffuse anche l'invito a segnalare eventuali acquisti di alimenti o prodotti senza glutine, considerando che Sarah è celiaca: un particolare che, se confermato, potrebbe aiutare a ricostruire eventuali spostamenti.

Le autorità ribadiscono l'importanza di ogni segnalazione per fare luce su un caso che tiene in ansia l'intera comunità





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