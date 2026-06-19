Scomparsa di Ermanno Dota: appello disperato dei familiari dopo il litigio con la moglie

Un uomo di 50 anni, Ermanno Dota, è scomparso da casa dopo un litigio con la moglie. Si è allontanato senza documenti e cellulare, inviando un messaggio preoccupante. La moglie e i familiari lo cercano disperatamente e hanno sporto denuncia. Le forze dell'ordine sono impegnate nelle ricerche sul territorio vesuviano.

Ermanno Dota , 50 anni, dipendente in un laboratorio di pasticceria, è scomparso da casa stamattina intorno alle 11.30 dopo un litigio con la moglie. L'uomo si è allontanato senza chiavi e cellulare, indossando pantaloncini di jeans, una maglietta a giro collo chiara, occhiali da sole e scarpe da ginnastica.

Prima di uscire ha inviato un messaggio alla moglie scrivendo: Se il problema sono io, vado via. La moglie Imma, insieme ad amici con gli scooter, lo sta cercando disperatamente su tutto il territorio vesuviano e ha sporto denuncia di scomparsa ai carabinieri. I familiari lanciano un appello disperato: Torna a casa, siamo tutti preoccupati. La scomparsa avviene in un contesto di grande stanchezza dell'uomo, che aveva lavorato fino a tarda notte al laboratorio di pasticceria. Le autorità sono stato allertate e le ricerche sono in corso





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