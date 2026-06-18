Scomparsa di Giulia Boi: la 41enne di Cagliari è ancora senza notizie

Da quasi un mese non si hanno più notizie di Giulia Boi, una 41enne residente a Cagliari, funzionaria dell'Agenzia delle Entrate. La donna è svanita nel nulla senza lasciare tracce. La sua scomparsa è stata denunciata dai genitori alla questura di Cagliari. L'appello per ritrovarla è stato rinnovato sui social.

Da quasi un mese non si hanno più notizie di Giulia Boi , una 41enne residente a Cagliari , funzionaria dell'Agenzia delle Entrate. La donna è svanita nel nulla senza lasciare tracce.

Corporatura esile, capelli castani, alta circa 1 metro e 60, al momento della scomparsa da Selargius indossava una maglietta a maniche corte, pantaloni lunghi, una giacca nera e una borsa in tela. Aveva con sé due cellulari. La donna è stata inserita nel Piano provinciale delle ricerche della prefettura di Cagliari per le persone scomparse e finora, seppur dopo diverse segnalazioni di avvistamento, nessuna è risultata utile al suo ritrovamento.

La mattina di venerdì 22 maggio è uscita dall'abitazione dei genitori, poco distante dalla sua, e da allora non è tornata a casa, né ha dato notizie. L'allarme è scattato a causa della sua assenza ingiustificata dal lavoro: la donna sarebbe dovuta rientrare in servizio dopo un periodo di ferie, ma non si è mai presentata in ufficio. I genitori, preoccupati, hanno poi denunciato la scomparsa alla questura di Cagliari.

All'appello manca anche la sua auto, una Suzuki Ignis azzurra targata GW939WH, mentre la 41enne dovrebbe avere con sé i documenti e i due cellulari, che però risultano irraggiungibili. L'ultimo contatto telefonico risale invece al 27 maggio, giorno in cui il padre ha ricevuto da una sua utenza un sms di auguri per la madre.

Il presidente dell'Associazione 'Penelope Sardegna', Gianfranco Piscitelli, ha rinnovato l'appello sui social per cercare di riportare a casa Giulia: 'Aveva parlato di voglia di tranquillità a Monte Arci o nella Valle della Luna. Serve l'aiuto di tutti per riportarla a casa - dice - È fragile e ha bisogno di sostegno. Attenzione alla macchina: in quelle zone non c'è campo telefonico'





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Giulia Boi Scomparsa Cagliari Agenzia Delle Entrate Ricerche Penelope Sardegna

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Giulia Vecchio e Valerio Gori, la coppia ufficializza la relazione con una foto su InstagramL'attrice e comica Giulia Vecchio ha reso pubblica la relazione con il manager dell'Atletico Madrid Valerio Gori attraverso uno scatto condiviso sui social. I due, insieme da qualche mese, festeggiano il compleanno di lui in un'atmosfera intima che conferma il loro legame. La coppia affronta una relazione a distanza e continua a condividere progetti professionali con Carlo Amleto, ex di Vecchio.

Read more »

Giulia Boi scomparsa da Cagliari, l'ultimo sms il 27 maggioCorporatura esile, capelli castani, alta circa 1 metro e 60, 'è fragile e ha bisogno di sostegno'

Read more »

Giulia De Lellis ha appena trovato il vestito a fiori dei sogniLa fondatrice di Audrer si è mostrata sui social con l'abito perfetto per ogni occasione, dai matrimoni ai brunch in giardino

Read more »

Cagliari, sirene estere per Caprile: il Besiktas si unisce al Feyenoord nella corsa al portiereSirene di mercato estere per Elia Caprile.

Read more »