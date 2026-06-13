Scomparsa di Nicoletta Anamaria Domide, 14 anni, dopo l'esame di terza media a Crotone

Nicoletta Anamaria Domide, tredicenne di Isola (CS), è scomparsa dopo aver lasciato la scuola al termine dell'esame di terza media. I genitori chiedono l'aiuto della comunità e delle autorità per ritrovarla al più presto.

Nicoletta Anamaria Domide, tredicenne di Isola , in provincia di Crotone , è scomparsa nella mattina del 12 giugno 2026, subito dopo aver sostenuto gli esami di terza media.

Secondo le testimonianze dei genitori, la ragazza era uscita di casa per recarsi a scuola, ha partecipato alla prova orale e, al termine dell'esame, è uscita dall'istituto e non è più tornata al proprio domicilio. Da allora la famiglia, sconvolta e disperata, ha avviato una ricerca incessante, chiedendo l'aiuto di tutti i cittadini del territorio, dei volontari e delle forze dell'ordine.

Il padre ha pubblicato un appello sui social invitando chiunque abbia visto la giovane a contattare il numero di emergenza 112, specificando che ogni informazione, anche la più insignificante, può essere fondamentale per rintracciarla. La madre, con il viso in lacrime, ha chiesto di non diffondere notizie non verificate, ma di dare la priorità alla collaborazione concreta, sperando di ricevere notizie sulla sua figlia prima che le ore si prolungino ancora.





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