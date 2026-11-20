Ricerca attiva per Georgia Ghignola, scomparsa da dieci giorni da Ottati. L'auto è stata rinvenuta vuota tra Castelcivita e Controne. Dettagli sulle indagini.

Georgia Ghignola non dà più segni di vita da oltre dieci giorni. La donna di 42 anni si è allontanata dall'abitazione situata a Ottati, dove gestiva un bed and breakfast, senza fare ritorno. La famiglia ha sporto denuncia tempestiva, attivando una vasta operazione di soccorso e indagine che coinvolge numerose forze dell'ordine.

Un elemento cruciale per le ricerche è stata ritrovata la vettura della scomparsa, una Fiat Doblò. L'auto è stata rinvenuta chiusa e completamente vuota in un parcheggio non distante dal centro abitato, precisamente nell'area picnic denominata Le Sorgenti. La località si trova geograficamente tra i comuni di Castelcivita e Controne, in provincia di Salerno.

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L'operazione di ricerca nelle valli campane

L'unità di crisi provinciale è stata attivata dalla Prefettura di Salerno per coordinare le operazioni. Sono state mobilitate forze significative, inclusi i Carabinieri della stazione di Castelcivita. Hanno partecipato anche venti specialisti dei Vigili del Fuoco provenienti dal comando provinciale di Salerno, dotati di unità cinofile, droni ed elicotteri per le ricognizioni aeree.

Il perimetro delle ricerche si è esteso rapidamente al territorio circostante. Operano sul campo anche le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, insieme al nucleo del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. Il focus principale è la zona impervia di Controne e l'intero alveo del fiume Calore.

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L'appello della madre Adelaide Merisi

Adelaide Merisi, la madre della donna scomparsa, ha lanciato un appello pubblico sui social network. L'iniziativa è stata diffusa tramite l'associazione Penelope Campania Odv, che supporta la famiglia pur non risiedendo nel Salernitano. Adelaide Merisi segue con grande ansia l'evolversi della situazione, fornendo ogni dettaglio utile.

L'identikit fornito è molto preciso per facilitare eventuali avvistamenti da parte della popolazione. Georgia Ghignola è alta circa un metro e sessantacinque centimetri e pesa circa sessantacinque chilogrammi. Presenta capelli castani e occhi verdi. La dinamica riportata dalla madre indica che la donna avrebbe lasciato la struttura ricettiva il giorno stesso della scomparsa.

Come comunicare ritrovamenti o indizi

Chiunque avesse visto Georgia Ghignola o possedesse informazioni utili deve contattare immediatamente le autorità. È possibile chiamare il numero unico di emergenza 112. Possono essere contattate anche le stazioni dei Carabinieri di Castelcivita o quella di Eboli per fornire indicazioni precise.

È attivo inoltre un canale diretto con l'associazione Penelope tramite WhatsApp. Il numero di contatto è il 351 415 5363. Le ricerche proseguono senza sosta, spingendo i controlli fino all'area della foce del Sele, dove le acque del Calore confluiscono nel mare. La speranza è che qualche testimone oculare possa fornire un indizio che riporti la donna a casa.