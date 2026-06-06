Scomparsa Giorgia Monica Perju: ricerche in corso, ultime notizie dalla stazione di Mestre

Giorgia Monica Perju, una ragazza di 16 anni residente a Morgano, è scomparsa venerdì 5 giugno. Le autorità stanno conducendo ricerche intense per trovare la giovane, coinvolgendo le forze dell'ordine e le massime istituzioni del territorio. L'ultimo segnale utile è stato rilevato dalla geolocalizzazione del suo telefono cellulare, che ha agganciato la cella della stazione ferroviaria di Venezia Mestre alle 15 di venerdì 5 giugno. Chiunque abbia informazioni sulla scomparsa di Giorgia Monica Perju è pregato di contattare immediatamente i carabinieri al numero di emergenza 112.

Giorgia Monica Perju , una ragazza di 16 anni residente a Morgano, è scomparsa venerdì 5 giugno. Le ricerche sono in corso e la macchina delle indagini si è attivata a pieno regime coinvolgendo le forze dell'ordine e le massime istituzioni del territorio.

L'ultimo segnale utile è legato alla geolocalizzazione del suo telefono cellulare, che risulta aver agganciato la cella della stazione ferroviaria di Venezia Mestre alle 15 di venerdì 5 giugno. Da quel momento, il telefono della sedicenne risulta spento o non raggiungibile. Chiunque ritenga di aver visto Giorgia Monica Perju o sia in possesso di informazioni utili è pregato di contattare immediatamente i carabinieri al numero di emergenza 112





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