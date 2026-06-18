Scomparsa l'attrice americana Daveigh Elizabeth Chase, nota per il film 'Il mio spettro'

L'attrice aveva debuttato al cinema nel 2002 con 'Il mio spettro', un film horror che l'ha resa famosa per la sua interpretazione di Samara Morgan, una bambina maledetta che esce dallo schermo della televisione. Il film era stato un grande successo e le aveva valso un MTV Movie Award come miglior villain nella categoria

L'attrice americana Daveigh Elizabeth Chase , principale interprete del film horror 'Il mio spettro' (2002), è scomparsa a 35 anni dopo una lunga lotta contro le meningite ed una setticemia grave.

La notizia causa grande commozione tra i fan. ,è comparsa in alcuni spot pubblicitari e nella sitcom(2006), mentre a otto ha fatto le prime apparizioni televisive nella serie animata dedicata ai celebri personaggi (1998), nel quale interpretava Samara Morgan, l'inquietante bambina dai lunghi capelli neri.





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