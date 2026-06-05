Scomparso Anthony Head, l'attore e cantante britannico noto per il ruolo di Rupert Giles

L'attore e cantante britannico Anthony Head è morto all'età di 72 anni. Era noto per il ruolo di Rupert Giles nella serie Buffy, la vampira diffida. Le sue figlie Emily e Daisy hanno voluto ricordarlo con un commovente messaggio.

Scomparso l'attore e cantante britannico Anthony Head , noto per il ruolo di Rupert Giles nella serie Buffy , la vampira diffida . Il 72enne è morto all'età di 72 anni, lasciando un segno profondo nel cuore di tantissimi spettatori.

Le sue figlie Emily e Daisy hanno voluto ricordarlo con un commovente messaggio, definendo un onore e un privilegio l'essere cresciute accanto a un padre straordinario. Anthony Head era nato a Londra nel 1954 in una famiglia d'arte e aveva mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo grazie al talento musicale, debuttando nel celebre musical Godspell. Quell'esperienza gli aprì le porte del piccolo schermo, permettendogli di collaborare con i principali network britannici come BBC e ITV.

Nel Regno Unito era diventato famosissimo anche per ragioni insospettabili, come la partecipazione a una celebre e romantica campagna pubblicitaria della Nescafé negli anni Ottanta. Se per intere generazioni rimarrà per sempre il 'Signor Giles', la guida fondamentale di Buffy Summers, Head ha saputo reinventarsi con straordinaria maestria nel corso degli anni.

In tempi più recenti si era fatto apprezzare dal grande pubblico internazionale nei panni del perfido e vendicativo Rupert Mannion nella pluripremiata serie Ted Lasso e, nel 2022, con un'apparizione nell'universo di Bridgerton. Il suo eclettismo lo ha portato a spaziare tra i generi più diversi: dal cinema d'autore, come quando interpretò il ministro conservatore Geoffrey Howe nel film biografico The Iron Lady accanto a Meryl Streep, fino a incursioni in pietre miliari della televisione inglese come Doctor Who, Persuasion e la stessa sit-com The Inbetweeners accanto alle sue figlie.

Con la sua scomparsa, la televisione perde un interprete elegante, ironico e dal carisma intramontabile





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