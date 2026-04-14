Scomparso Jean-Pierre Escalettes: lutto nel calcio francese

La Fédération Française de Football annuncia la scomparsa di Jean-Pierre Escalettes, ex presidente dal 2005 al 2010. Un omaggio a una figura storica del calcio francese.

È con profondo rammarico che la Fédération Française de Football ( FFF ) annuncia la scomparsa di Jean-Pierre Escalettes , figura storica del calcio francese e presidente della federazione dal 2005 al 2010. La notizia è stata diffusa dalla stessa FFF tramite un comunicato ufficiale rilasciato oggi, lasciando un vuoto significativo nel panorama calcistico francese. Nel messaggio, la FFF ha reso omaggio a un dirigente profondamente rispettato e apprezzato, ricordando come Escalettes abbia dedicato l’intera vita al calcio, dapprima come giocatore e formatore, poi come dirigente fino a raggiungere i vertici istituzionali. Il suo percorso è stato costellato da passione, umanità e un forte senso di appartenenza allo sport, qualità che hanno caratterizzato il suo lungo impegno nel mondo del calcio.

Durante la sua presidenza, Escalettes ha vissuto momenti di grande importanza e rilievo per il calcio francese, lasciando un'eredità significativa. Tra questi spicca la partecipazione della Francia alla finale della Coppa del Mondo FIFA 2006, in cui la nazionale sfiorò la conquista del titolo, un evento che tenne col fiato sospeso milioni di tifosi in tutto il mondo. Un altro momento chiave fu l’assegnazione a Parigi degli Campionato Europeo UEFA 2016, ottenuta nel 2010, un successo diplomatico e sportivo di grande portata. Tuttavia, il mandato di Escalettes è inevitabilmente legato anche a uno degli eventi più controversi e difficili nella storia recente dei Bleus: il caso di Knysna durante la Coppa del Mondo FIFA 2010 in Sudafrica. Questo episodio, caratterizzato dallo sciopero dei giocatori e da una crisi senza precedenti all’interno della Nazionale, segnò profondamente il calcio francese. In seguito a questi eventi, Escalettes rassegnò le dimissioni il 28 giugno 2010, chiudendo un ciclo complesso e aprendo una nuova fase per la federazione.

A raccogliere la sua eredità fu poi Noël Le Graët, ufficialmente nominato presidente nel 2011. La FFF, nel suo ultimo saluto, ha espresso profonda gratitudine per l'operato di Escalettes, riconoscendo il suo impegno e la sua dedizione al calcio francese. Un pensiero commosso è stato rivolto alla famiglia di Escalettes e a tutto il mondo del calcio francese, che oggi piange la perdita di un uomo che ha dedicato la sua vita allo sport più amato. La scomparsa di Jean-Pierre Escalettes rappresenta una perdita significativa per il calcio francese, lasciando un'eredità di passione, impegno e dedizione che continuerà a essere ricordata e onorata. La FFF, insieme a tutti gli appassionati, lo ricorderà per sempre come un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio del calcio, lasciando un segno indelebile nella storia dello sport francese.

In altre notizie, Mikel Arteta, alla vigilia della partita Arsenal-Sporting, ha sottolineato l'importanza di affrontare la partita senza paura, desiderando un'atmosfera infuocata sugli spalti. Il Bournemouth ha annunciato che l'era Iraola si concluderà al termine della stagione. Raimondo De Magistris ha pubblicato un editoriale sul possibile ritorno di una Juventus credibile anche per il titolo, sottolineando l'importanza di evitare errori. Sono in corso approfondimenti sulla Lega Serie C, con un doppio appuntamento quotidiano. La Juventus continua la campagna rinnovi, con Locatelli come prossimo obiettivo. De Laurentiis ha commentato la possibile partenza di Conte per la Nazionale. Si prospetta un valzer di allenatori nella prossima Serie A. Gianluca Di Marzio ha commentato la domenica d'oro di De Rossi per Genoa e Ostiamare. Sono state fornite proiezioni sulla Champions League 2026/27, con un aumento delle squadre qualificate alla League Phase. Ci sono notizie sui rinnovi in casa Juventus e sull'improbabile arrivo di Simeone all'Inter. Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Catanzaro-Modena. Il Papu Gomez è stato operato alla caviglia, con indicazioni sui tempi di recupero. Sono state definite le date di playoff e playout per la stagione sportiva 26/27. Gianfranco Zola è stato nominato Commendatore dal Presidente della Repubblica Mattarella. Binda ha commentato la situazione della Ternana. Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Serbia-Italia per le qualificazioni al Mondiale femminile, con Soffia al posto di Linari. Sono state riportate tutte le gare di oggi valide per le qualificazioni al Mondiale 2027. La ct Stojkanovic ha commentato le assenze nella Serbia contro l'Italia





TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jean-Pierre Escalettes FFF Calcio Francese Lutto Coppa Del Mondo 2006 Euro 2016

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Papa Leone XIV incontra il cardinale Jean-Paul Vesco ad Algeri... (ANSA)

Read more »

Caso Orlandi: Commissione Parlamentare chiede aggiornamenti sugli scavi alla Casa del JazzIl presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, Andrea De Priamo, ha inviato una lettera al prefetto di Roma Lamberto Giannini in merito agli scavi alla Casa del Jazz, chiedendo di essere informato su eventuali sviluppi rilevanti per l'inchiesta. Gli scavi, avviati per ricercare il corpo di un giudice scomparso, hanno suscitato interesse anche per possibili collegamenti con il caso Orlandi.

Read more »

Milano, morto lo storico consigliere comunale Carlo Monguzzi. San Siro la sua ultima battagliaÈ scomparso oggi Carlo Monguzzi, consigliere comunale di Milano di Europa Verde, che era molto rilevante all’interno del consiglio comunale e piuttosto noto in città per il suo attivismo su battag

Read more »

Hermann Huppen, fra West, Medioevo e post apocalisseUn ricordo del grande fumettista belga recentemente scomparso

Read more »

I Cesaroni - Il Ritorno: Un Omaggio a Antonello Fassari e il Rilancio della BottiglieriaNella prima puntata della nuova stagione de 'I Cesaroni - Il Ritorno', Claudio Amendola, regista e interprete di Giulio, rende un commovente omaggio ad Antonello Fassari, scomparso un anno fa. La puntata si concentra sul destino della Bottiglieria Cesaroni, a rischio fallimento, e sui tentativi di rilancio guidati da Giulio e Livia.

Read more »

Maradona, via al nuovo processo sulla morte: chi sono le sette persone indagate e cosa può cambiareMartedì inizia il nuovo processo per la morte di Diego Maradona, scomparso nel 2020 a...

Read more »