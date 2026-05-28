Sconfitta di Jannik Sinner contro Juan Manuel Cerundolo al Roland Garros 2026

Jannik Sinner è stato sconfitto da Juan Manuel Cerundolo nel secondo turno del Roland Garros 2026. L'argentino ha vinto il match con il punteggio di 6-3, 6-2, 7-5.

Jannik Sinner è stato sconfitto da Juan Manuel Cerundolo nel secondo turno del Roland Garros 2026 . L'argentino ha vinto il match con il punteggio di 6-3, 6-2, 7-5.

Sinner ha avuto difficoltà fisiche e mentali durante il match e non è riuscito a riprendersi dopo il break nel terzo set. Cerundolo ha sfruttato le difficoltà di Sinner e ha vinto il terzo set con un punteggio di 7-5. Il match è stato molto equilibrato e Sinner ha avuto alcune occasioni per ribaltare la situazione, ma non è riuscito a sfruttarle.

Cerundolo ha chiuso il match con una prestazione solida e ha vinto il suo primo incontro al Roland Garros 2026





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