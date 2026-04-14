Sconfitta di Orbán: L'Ungheria cambia rotta?

Viktor Orbán, dopo sedici anni al potere, subisce una sconfitta inaspettata. L'opposizione, guidata da un ex membro del suo partito, Magyar, ha saputo capitalizzare sul malcontento popolare, concentrandosi su temi economici e aggirando i media tradizionali. Il futuro dell'Ungheria è ora segnato da nuove sfide e opportunità.

L'opposizione ha focalizzato la sua attenzione sui problemi economici, e questa volta lo spauracchio della guerra in Ucraina non è stato sufficiente. Viktor Orbán , al termine di un comizio insieme al presidente statunitense JD Vance il 7 aprile a Budapest, ha subito un colpo significativo. Orbán , dopo aver ricoperto la carica di primo ministro, si è reso conto di aver perso popolarità durante il tour elettorale organizzato nell'ultimo anno. La sua decisione di rispondere direttamente al leader dell'opposizione, esponendosi al rischio di contestazioni, ha dimostrato la sua percezione della crescente minaccia rappresentata da Magyar . Un video divenuto virale mostra Orbán inizialmente perplesso, poi infuriato, a causa dei fischi ricevuti durante un comizio. Anche il fatto che l'opposizione sia riuscita a radunare un migliaio di persone a Székesfehérvár, la sua città natale, è stato significativo.

Il successo di Magyar mette in discussione le 'fondamenta economiche dell'illiberalismo', ovvero l'accettazione della popolazione verso la restrizione dello stato di diritto e un sistema oligarchico in cambio di un miglioramento delle condizioni di vita. L'Ungheria di Orbán, che nel 2010 era salito al potere incolpando i governi precedenti, ha dovuto affrontare il deterioramento della situazione economica della popolazione. L'Ungheria è ora il paese dell'Europa centrale con la crescita più lenta e la disoccupazione ai massimi livelli degli ultimi dieci anni. La vittoria dell'opposizione è stata celebrata per strada a Budapest il 13 aprile.

Il modello economico di Orbán, basato su prezzi calmierati e importazioni energetiche a prezzi vantaggiosi dalla Russia, non si è ripreso dopo la pandemia di Covid-19. Per lungo tempo, il governo si era sostenuto grazie ai fondi europei, che avevano permesso generose politiche di spesa sociale e che erano arrivati a rappresentare il 4% del Prodotto Interno Lordo ungherese. A partire dal 2022, però, questi fondi sono stati progressivamente ridotti. Magyar ha concentrato la sua campagna elettorale sulla denuncia della corruzione e su temi economici, evitando quelli ideologici e potenzialmente divisivi.

Per comunicare efficacemente l'impatto dell'inflazione, l'opposizione ha utilizzato l'esempio del prezzo della paprika, una delle spezie più comuni nella cucina ungherese, evidenziando come fosse più che raddoppiato durante i 16 anni di governo di Orbán. Le rivelazioni sull'atteggiamento compiacente del suo governo nei confronti della Russia e la vicinanza al presidente statunitense Donald Trump, che ha inviato il suo vice JD Vance, hanno ulteriormente minato la sua credibilità. Viktor Orbán, dopo aver votato in un seggio di Budapest il 12 aprile, ha mostrato i primi segni di debolezza.

Orbán, probabilmente, ha sottovalutato l'importanza dei social media, su cui non esercitava lo stesso controllo che aveva sui media tradizionali come la televisione, meno utilizzati dalle fasce più giovani. Magyar ha condotto una campagna efficace sui social, in particolare su Facebook, il più utilizzato in Ungheria, ottenendo a marzo un numero elevato di interazioni, superando addirittura quelle di Orbán pur pubblicando meno contenuti. Magyar è riuscito ad aggirare l'embargo sui media tradizionali.

Il principale vantaggio di Magyar è stato non essere Orbán, in un momento in cui una parte consistente della popolazione era stanca del suo governo. È riuscito a parlare anche all'elettorato tradizionale del suo avversario, presente soprattutto nei piccoli centri delle aree rurali. Per fare ciò, Magyar ha viaggiato in lungo e in largo per l'Ungheria, tornando più volte negli stessi luoghi e arrivando a fare sei comizi al giorno nella fase finale della campagna elettorale. È riuscito a conquistare consensi in queste zone, considerate roccaforti di Orbán, grazie alle sue posizioni simili su molte questioni, a partire dal contrasto all'immigrazione.

Magyar si presenta come un conservatore e patriota, attento ai valori tradizionali. È un politico di destra con un lungo passato in Fidesz, il partito di Orbán. Se un politico con questo programma avesse vinto in un altro paese europeo, i media stranieri avrebbero probabilmente dato più risalto alla vittoria della destra populista. Non essendo Orbán, ma guidando un movimento con un'ideologia simile, Magyar è riuscito ad andare oltre il tradizionale bacino di voti urbano dell'opposizione, la cui ala più progressista lo ha votato con una certa riluttanza pur di liberarsi di Orbán. È vero che Magyar ha posizioni meno ostili nei confronti dell'Ucraina e più europeiste, ma non ci voleva molto per apparire diverso da Orbán.

Orbán, infine, ha rinunciato a contestare la vittoria di Magyar, riconoscendo la sconfitta. Tuttavia, non è detto che sarà altrettanto facile smantellare le ramificazioni dello stato e dell'economia che Orbán aveva costruito in 16 anni. Magyar, dal canto suo, avrà una maggioranza parlamentare superiore ai due terzi, con la quale potrà cambiare la Costituzione. Su questo è stato avvantaggiato dalla legge elettorale, distorsiva e vantaggiosa per il partito che arriva primo nei collegi, la stessa legge che aveva favorito Orbán finché ha avuto consensi sufficienti.





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