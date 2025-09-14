Sconfitta Inaspettata per la Sebastiani nell'ultima gara di Precampionato

La squadra di coach Ciani perde contro la Virtus Roma nella terza edizione del Memorial Riccardo Blasi, nonostante un buon inizio di partita.

Il precampionato della Sebastiani si conclude con una sconfitta inaspettata per 65-74 contro la Virtus Roma nella Terza edizione del Memorial Riccardo Blasi . Dopo un inizio di gara controllato e positivo, la squadra di coach Franco Ciani ha mostrato un calo di rendimento evidente nella seconda parte del match, faticando in attacco e permettendo ai romani di ribaltarla con un ultimo quarto devastante.

La formazione reatina ha chiuso il precampionato con un saldo negativo, segnando un passo indietro dopo la buona prova della prima parte della sfida. Fa il suo debutto in questa pre-stagione il capitano Giorgio Piunti, che nonostante l'infortunio alla mano sinistra, si è subito inserito in gioco. Ad oggi, Williams è stato preservato per un fastidio muscolare. La sconfitta ha lasciato un senso di delusione nella squadra, ma la energia della curva ha abbracciato la Sebastiani che tra una settimana debutterà in campionato contro Avellino al PalaSojourner. Prima dell'inizio del match, una targa commemorativa e un mazzo di fiori sono stati consegnati al patron Roberto Pietropaoli da parte dei genitori di Riccardo Blasi, Gianni Blasi e Francesca Scarinci, accolti con l'entusiasmo del pubblico presente al PalaSojourner. I genitori di Riccardo hanno premiato alla fine della partita entrambe le squadre. Nel primo quarto, la Sebastiani ha confermato il quintetto base con Palumbo, Perry, Udom, Williams e Guariglia, prendendo il controllo della partita con le triple di Perry ed Udom e le penetrazioni di Williams. La Virtus Roma ha cercato di rimanere in partita, ma ha finito per cedendo un vantaggio di diversi punti. Nel secondo quarto, il capitano Piunti è entrato in gioco, riportando ulteriormente in ordine la squadra reatina. La partita è proseguita con un ritmo veloce e intenso, ma la Sebastiani è riuscita a mantenere il divario, grazie anche alle prestazioni di Palumbo e Perry, già in doppia cifra alla fine del primo tempo. Nel terzo quarto, la Virtus Roma è tornata in partita, riducendo il vantaggio iniziale della Sebastiani. Ma la squadra reatina ha ancora una volta risposto presente, grazie ad una serie di triple e penetrazioni, riportando il vantaggio di doppia cifra prima dell'ultimo quarto. Nell'ultimo quarto, la partita è diventata sempre più nervosa. La Sebastiani ha faticato a segnare, concedendo alla Virtus Roma la possibilità di rientrare in gioco. Toscano ha segnato un importante canestro dalla lunga distanza, rimettendo l'incontro in bilico. I liberi di Barattini e Toscano hanno portato la Virtus Roma in vantaggio, siglando la vittoria finale. Era il destino che la Virtus Roma vincesse questo Memoria





ilmessaggeroit / 🏆 19. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Basket Sebastiani Rieti Virtus Roma Memorial Riccardo Blasi Precampionato

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

La Sebastiani guarda al futuro e rafforza il legame con la città. La presentazione davanti a 400 tifosi. FotoRIETI - «Io ho due figlie e una è la Sebastiani» così il patron...

Leggi di più »

Fiorentina sconfitta al 'Franchi', La Repubblica (ed. Napoli): 'Hojlund trascina il Napoli'Il Napoli tiene il passo dalla Juventus. La squadra di Antonio Conte prosegue la corsa in vetta alla classifica, in coabitazione proprio con i bianconeri, superando 3-1 a domicilio la Fiorentina. Ques

Leggi di più »

Roma, sconfitta contro il Torino: a breve la conferenza stampa di GasperiniLa Roma esce sconfitta per la prima volta in stagione contro il Torino allo Stadio Olimpico: decisivo, per i granata, il gol di Giovanni Simeone nel corso del secondo tempo. Gian Piero Gasperini, in q

Leggi di più »

Roma-Torino 0-1: Simeone gela l'Olimpico, prima sconfitta per GasperiniI giallorossi cadono in casa per via di un grande gol del Cholito arrivato nella ripresa. Brutta prova dei ragazzi di Gasperini mai...

Leggi di più »

Italvolley maschile, debutto vincente ai Mondiali: Algeria sconfitta 3-0Buona la prima per l'Italvolley di De Giorgi che schianta l'Algeria nella prima gara dei Mondiali di Manila: miglior azzurro Michieletto con 15 punti

Leggi di più »

Sassuolo-Lazio 1-0: Fadera entra e segna, altra sconfitta per SarriI neroverdi trovano i primi punti del proprio campionato battendo i biancocelesti. Altra brutta trasferta per i capitolini che arrivano al derby dietro alla Roma

Leggi di più »