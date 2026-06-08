Sconfitta ma orgoglioso: il giovane tennista italiano guarda avanti dopo la prima finale Slam

Il 24enne italiano, nonostante la sconfitta in finale contro Zverev, si dice orgoglioso della sua prestazione e punta alle ATP Finals.

Serio, ma non troppo. Deluso ma non abbattuto, anzi orgoglioso, come è giusto che sia un ragazzo di 24 anni che alla prima finale Slam riesce a portare un campione come Sascha Zverev al quinto set.

"Come ho detto in campo, voglio che ci siano solo sorrisi. A Sascha dico bravo, perché ha meritato questo titolo, alla fine ne aveva più di me, sicuramente l'esperienza gli è servita a gestire i momenti chiave. Ma io sono molto orgoglioso di me stesso, quindi bravo anche a me, mai avrei pensato di trovarmi qui oggi… e forse neppure voi".

La battuta è quella di sempre, i ricordi del match si mescolano ai momenti passati in questi giorni: "Le tre cose che non dimenticherò sono il trofeo, il momento in cui Matteo (Arnaldi) mi ha detto che non avrebbe giocato, perché mi ha scioccato. E poi la vittoria su Auger-Aliassime, che mi ha fatto capire che stavo facendo qualcosa di grande". Adesso cosa cambia?

Non cambia la mia vita né la programmazione, è da inizio stagione che ho un obiettivo, che non vi dico… anzi, sì: Torino. Voglio qualificarmi per le Atp Finals. È difficilissimo, sono solo in otto, ma se continuo a lavorare duro con il mio team, sono certo che ce la farò". I rimpianti per il match si concentrano in quel finale di terzo set, "in quel servizio ceduto da 30 a 0, che avrebbe potuto cambiare la partita.

Poi nel tie-break mi sono sentito più libero e sono riuscito a vincerlo contro Sascha che nei tie-break ha un record pazzesco". Era il momento di stringere, ma la fatica, lì, si è fatta sentire.

"Lo ripeto, lui ha giocato tanti Slam più di me e sa gestire meglio certe sensazioni. Io nel primo game ho sentito un crampo al polpaccio, poi al gluteo, poi… il corpo mi ha abbandonato. Sotto sotto ci ho provato fino alla fine, e sono anche sfortunato, se fossi riuscito a fargli break, magari…". che invece non ho mia. Ho sentito più la tensione di Sascha, ma è comprensibile, e la sentivano anche tutti nel team.

Abbiamo provato a cambiare qualcosa, ma alla fine io gioco d'istinto, che è la cosa che mi riesce meglio. C'era la mia ragazza, che non riusciva a spiccicare parola e quindi ad un certo punto ho preferito isolarmi. Poi, è stato un onore averlo qui. Ho visto che c'era il Presidente, che anche lui aggiunge un po' di tensione - scherza Fabio - e anche giocare davanti ad Adriano Panatta è una cosa che fa impressione.

Mia madre in compenso è ancora viva, ed è già tanto…". Ecco, mamma Francesca. Si parla sempre di papà Stefano, che fa anche il coach.

"Ma è lei che mi ha cresciuto, scarrozzandomi dal tennis dove mi allenavo con Vittorio Magnelli al Parioli a Trigoria per il calcio. Mio padre fino ai 16, 17 anni lo vedevo giusto a cena, poi quando ha preso ad allenarmi le cose sono cambiate. Ma mia mamma è stata importantissima per me, sono contento che sia venuta oggi, se lo merita anche se preferisce venire poco, perché si emoziona, viene solo quando deve trasmettermi vibrazioni positive.

Ora ha trovato un equilibrio, spero, e del resto noi in famiglia siamo così: ci vogliamo molto bene anche se non ne parliamo troppo". La sconfitta in finale è stata dura da digerire, ma il giovane tennista italiano ha mostrato grande maturità nell'analisi della partita. Ha ammesso di aver sentito la tensione, ma ha anche sottolineato l'orgoglio per il percorso fatto.

"Sascha è un grande campione, ha vinto meritatamente, ma io ho dimostrato di poter competere ai massimi livelli. Ogni match è una lezione, e questa mi servirà per crescere". Ha anche ricordato i momenti salienti del torneo, come la vittoria contro Auger-Aliassime, che gli ha dato la consapevolezza di poter fare grandi cose.

"Quella partita è stata una svolta. Mi ha fatto capire che potevo davvero arrivare in fondo". Il futuro è già nei suoi pensieri. L'obiettivo principale è qualificarsi per le ATP Finals di Torino, un traguardo che sembrava lontano ma che ora è diventato concreto.

"Sarà durissima, ma io credo nel mio lavoro. Il team è fantastico, mi supporta in tutto. Se continuerò così, le possibilità ci sono". Nonostante la stanchezza del match, ha già ripreso gli allenamenti mentali, consapevole che la testa fa la differenza.

"Nei momenti cruciali devi essere lucido. Io ho ancora margini di miglioramento, ma sono sulla strada giusta". La famiglia è stata il suo pilastro. Mamma Francesca, papà Stefano e la ragazza sono stati al suo fianco, anche se con modalità diverse.

"Mia mamma si emoziona troppo, ma oggi è stata perfetta. Mio papà è stato un grande coach, abbiamo litigato ma anche riso tanto. La mia ragazza? Era nervosa, meglio che stesse zitta!

". Scherzi a parte, il sostegno familiare è stato fondamentale per affrontare la pressione di una finale Slam.

"Senza di loro non sarei qui. Sono fortunato ad avere una famiglia così unita, anche se siamo riservati". Il giovane tennista guarda avanti con determinazione, sapendo che questa è solo la prima di tante finali.

"Ho 24 anni, ho ancora tanto da dare. Questo è solo l'inizio". La partita ha lasciato anche qualche rimpianto, come quel game nel terzo set in cui ha sprecato un vantaggio.

"Da 30 a 0 ho perso il servizio, è stato un colpo duro. Ma se devo essere onesto, Zverev ha giocato meglio nei momenti importanti. L'esperienza conta, ma io sto imparando in fretta". Il tie-break vinto è stato un segnale positivo: "Contro di lui, che è così forte nei tie-break, è stata una grande soddisfazione".

Ora la testa è già al prossimo torneo: "Non mi fermo. Voglio dimostrare che questa finale non è stata un caso". Con queste parole, il tennista italiano saluta il pubblico, promettendo battaglia per il futuro





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