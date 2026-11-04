Sconfitta Repubblicana: Trump e Musk sotto accusa per le elezioni di metà mandato

I repubblicani perdono il controllo del Congresso. L'economia, i dazi e il fattore Trump causano un crollo elettorale. Analisi dei risultati e delle cause.

Le politiche dell'amministrazione e la gestione del potere da parte del presidente Donald Trump hanno rappresentato un peso insostenibile per il Partito Repubblicano, trascinandolo molto più in basso rispetto alle aspettative iniziali. I numeri e la geografia del voto, unitamente alle preoccupazioni espresse dagli elettori negli exit polls, non lasciano alcun dubbio sulle cause del risultato. Lo stato dell'economia, deteriorato dalla politica dei dazi e dal conflitto in Iran, insieme alla corruzione percepita, sono emersi come i primi due fattori che motivano la scelta degli americani.

L'erosione della fiducia nel partito repubblicano

Gli Stati Uniti non si fidano più del presidente e non credono che il suo partito sia la scelta migliore per gestire l'economia o l'immigrazione, i due pilastri che ne avevano determinato il ritorno alla Casa Bianca nel 2024. I risultati elettorali, sebbene non ancora completi in ogni singolo seggio, indicano un trend chiaro e negativo per la maggioranza uscente. Anche il seggio senatoriale del Mississippi potrebbe passare di mano, uno Stato del Sud considerato il più povero dell'Unione, dove l'ultimo senatore democratico era stato eletto nel 1983 ed era naturalmente bianco. Al momento della stesura, l'afroamericano Scott Colom è avanti di poche decine di voti, situazione che probabilmente richiederà un riconteggio formale.

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Una nuova diversità nel Congresso americano

Il 2027 vedrà molte prime volte nel Congresso e nei governatorati, segnando un cambiamento epocale nella rappresentanza politica nazionale. Tra le novità figurano la prima senatrice socialista, di origini native americane, Peggy Flannagan in Minnesota, e la prima governatrice nativa nel Nuovo Messico. Si assisterà inoltre all'elezione del primo senatore apertamente omosessuale nel New Hampshire, del primo senatore musulmano, El Sayed, della prima governatrice afroamericana in Georgia e del primo governatore nero della Florida, appartenente al partito repubblicano. Questi risultati dimostrano che l'elettorato non ha paura della diversità quando questa non diventa il centro esclusivo del discorso politico, smontando la narrazione del Partito Repubblicano sulle "ideologie woke e gender".

Il ruolo cruciale di Elon Musk e Big Tech

I Democratici vincono grazie a una selezione di candidati eccellente e a una campagna elettorale focalizzata sulle questioni giuste, non incentrata oltre misura sulla figura del presidente. I nemici identificati erano soprattutto gli oligarchi della Big Tech, a cominciare da Elon Musk, che ha speso centinaia di milioni per sostenere la campagna repubblicana. La proposta democratica mirava a migliorare la qualità della vita dei milioni di cittadini per i quali il costo della vita è diventato insostenibile. Questa difficoltà ad arrivare a fine mese colpisce una fascia di middle class che, in teoria, non dovrebbe essere malmessa, considerando che metà della popolazione rientra in questa categoria, con una distinnetta differenza tra una middle class benestante e una al limite della povertà.

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Analisi demografica del voto e reazione di Trump

Musk ha spostato la residenza e le sedi del suo gruppo in Texas, gesto che lascia spazio a speculazioni sul suo pentimento, seguito dall'intera classe dirigente dei colossi tecnologici che aveva creduto in un riallineamento della politica USA. I Democratici guadagnano consensi in ogni segmento dell'elettorato: gli ispanici tornano verso il partito democratico dopo aver votato Trump in numeri sorprendenti nel 2024, mentre i maschi bianchi senza titolo di studio restano di destra ma non costituiscono più una falange trumpiana, con i Dem che guadagnano 14 punti in questo segmento. Tra gli under 30 la differenza per il partito democratico è di +32% rispetto al 2024. Le donne votano democratico in numeri molto più alti dei maschi, 61% contro 51%, una costante storica confermata dai dati.

Le responsabilità personali di Donald Trump

Il presidente, che ama considerarsi il centro di tutto, ha spiegato la sconfitta con un post affermando di non essere sulla scheda, altrimenti avrebbero vinto a valanga. Aggiungendo che alcuni candidati sostenuti si sono scontrati con lui, una lettura che ha infuriato molti repubblicani e ha portato altri a dire che la ragione della sconfitta è proprio lui. Due dei seggi persi clamorosamente al Senato, Texas e South Carolina, sono quelli in cui Trump ha personalmente scelto candidati inadeguati per preparazione, capacità comunicativa e, nel caso del Texas, corrotti. L'entità della sconfitta è tale che il presidente non ha parlato di elezioni rubate, dissipando i timori di forzature. I leader di Camera e Senato, che perderanno il controllo da gennaio, sanno di dover convivere due anni con il presidente e accusano i Democratici di essere ossessionati da Trump, temendo rivolte interne dato che la base del partito è ancora in buona parte trumpiana.