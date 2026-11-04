Sconfitta Repubblicani: Trump perde Camera, Senato e governatorati chiave

I Democratici conquistano Camera e Senato. La disfatta repubblicana segna la fine dell'era Trump, con vittorie in Texas, Ohio e Michigan.

Le elezioni di midterm negli Stati Uniti hanno registrato una sconfitta storica per il Partito Repubblicano, segnando un punto di non ritorno nella dominazione politica iniziata da Donald Trump nel 2016. I Democratici hanno strappato il controllo sia della Camera dei Rappresentanti che del Senato, acquisendo almeno sette nuovi seggi al Senato. Questa vittoria è stata possibile grazie a guadagni significativi in stati tradizionalmente repubblicani come il Texas, la Georgia e l'Ohio.

La geografia del voto cambia radicalmente

I risultati elettorali mostrano una penetrazione democratica in territori conservatori mai previsti, incluso il Kansas, dove nessun democratico era stato eletto al Senato da quasi un secolo. Anche in Iowa e South Carolina si sono verificate vittorie inaspettate. Nel Texas, James Talarico ha vinto il seggio senatoriale sconfiggendo Ken Paxton, mentre Gina Hinojosa ha sconfitto il governatore Greg Abbott. In Michigan, Abdul El-Sayed ha battuto Haley Stevens nelle primarie e poi i repubblicani nelle generali.

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Le cause economiche della disfatta repubblicana

Il tradimento delle promesse economiche ha eroso il sostegno popolare. I dazi hanno aumentato i costi dei beni importati, rendendoli difficili da sostituire con produzioni nazionali. Il conflitto contro l'Iran ha causato uno shock energetico, facendo lievitare i prezzi di benzina e gasolio. Il taglio delle tasse ha aumentato il debito pubblico, peggiorando le condizioni dei mutui già colpiti dalla politica anti-inflattiva della Federal Reserve.

Corruzione e nepotismo alimentano il risentimento

La percezione di corruzione ha danneggiato la reputazione dell'amministrazione. Investimenti sauditi ed emiratini nelle criptovalute e attività finanziarie legate alla famiglia Trump hanno generato critiche. La monetizzazione delle grazie presidenziali e le operazioni finanziarie del presidente hanno creato un forte risentimento per la commistione tra interesse pubblico e privato. Gli elettori hanno chiaramente attribuito queste responsabilità a Trump e ai Repubblicani.

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Dilemma esistenziale per il Partito Repubblicano

I Repubblicani devono ora decidere come affrancarsi dall'influenza di Trump, che rimane presidente per altri due anni. La sua presa sulla base più fedele del partito è ancora considerevole, ma i risultati elettorali rendono difficile ignorare il costo di una fedeltà incondizionata. L'appeal per uno smarcamento da Trump, finora assente, è diventato potente. Questo cambiamento potrebbe ridefinire la struttura interna del partito alle prossime primarie.

Il peso del denaro e delle lobby nella politica

Le elezioni hanno evidenziato il ruolo cruciale dei fondi elettorali. Aipac ha investito massicciamente per fermare Abdul El-Sayed nelle primarie del Michigan. Elon Musk ha speso 366 milioni di dollari nel ciclo del 2026, sostenendo campagne repubblicane. Nonostante gli investimenti, la disponibilità di risorse non si è tradotta in consenso. Il peso di Aipac sui Democratici è ora marginale, mentre i miliardari hanno principalmente sostenuto i Repubblicani.