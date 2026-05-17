Sconfitta sul punto-morto: Dennis e la compagna ricoverati dopo incidente stradale, padre e sorella piccoli superstiti

Un dramma incredibile per una famiglia residente a Castelfranco Emilia, dove i due fidanzati si trovano ricoverati per un incidente stradale, mentre il padre e la sorella bambina, tentarono di salvare la loro vita. Un terzo paziente, Prillette, una tedesca con le gambe amputate, si trova nella medesima struttura dove il dramma si svolge, dopo essere stata vittima di un grande trauma. C’enotano anche altre notizie di interventi chirurgici innovativi per un paziente thinned e di prognosi riservata per altri quattro pazienti.

La signora Ewa Oszkini, originaria polacca residente a Castelfranco Emilia da trent’anni, ha postato un video su Facebook in cui mostra il padre e la sorella bambina di Dennis, 30 anni, e della compagna di 22, ricoverati rispettivamente in Rianimazione del Maggiore di Bologna e a Policlinico di Modena, dopo essere stati protagonisti di un drammatico incidente stradale.

I due fidanzati si trovano di ritorno a casa dopo essere stati ricoverati per una prognosi lieve, dopo un attacco di panico e un trauma cranico, rispettivamente. La signora Oszkini commenta che i due si sono salvati con il miracolo, sottolineando come sia stato un caso completamente casuale. La cittadina modenese Emanuele Gorst, che lavora presso il Centro di salute mentale, ha prestato la propria solidarietà e offerto il suo aiuto alla famiglia.

Tra i ricoverati c’è anche Umberto, marito della signora Oszkini, anch’egli ricoverato nella medesima struttura, con molti traumi e condizioni stazionarie ma in lieve miglioramento. Un ulteriore paziente ricoverato nello stesso reparto, Prillette, è tedesca con le gambe amputate e ha subito un grosso trauma, ma le sue condizioni, sebbene gravi, migliorano





Corriere / 🏆 2. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Interventi Chirurgici Rianimazione Incidente Stradale Interventi Chirurgici Rianimazione

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Massimo Brambati: 'Milan, Allegri preoccupato già dopo la sconfitta contro la Lazio'A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, scatta l'ora di Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore.

Read more »

Sassuolo, regalo 'green' a Reggio Emilia: 14 panchine nate dal riciclo del manto erbosoI dettagli dell'iniziativa del club emiliano

Read more »

Ancora una sconfitta per l'Al Nassr, Cristiano Ronaldo in lacrime a fine garaDoveva essere la notte del riscatto e di un possibile trionfo storico, si è invece trasformata in una serata amarissima per Cristiano Ronaldo e l’Al Nassr.

Read more »

Juventus contestata dopo la sconfitta, Locatelli sta con i tifosi: 'Giusto essere fischiati'Al termine della gara persa contro la Fiorentina, i fans bianconeri si sono lasciati andare a cori e critiche fuori dallo Stadium per esprimere tutta la propria delusione.

Read more »