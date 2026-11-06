Sconfitta Trump e le destre europee: il dilemma su affinità e autonomia strategica

Marc Lazar analizza la crisi delle destre sovraniste dopo la vittoria dei democratici Usa. Tra Meloni, Le Pen e AfD, emergono fratture su Trump e necessità di autonomia europea.

La vittoria dei democratici negli Stati Uniti ha imposto un ripensamento critico sulle relazioni tra le destre sovraniste europee e l'amministrazione americana. Marc Lazar, storico e politologo professore emerito a Sciences Po, afferma che le sinistre europee commetterebbero un errore enorme credendo che la crisi politica locale sia risolta da questo evento. Ogni Paese affronta problemi interni specifici e non esistono soluzioni internazionali immediate. La distanza del Rassemblement National da Donald Trump precede le elezioni di medio termine, evidenziando le profonde fratture di un fronte sovranista tutt'altro che compato.

Il dilemma delle affinità ideologiche con Trump

Non esiste un modello politico dei Stati Uniti da replicare necessariamente in Italia, Francia o altri Paesi. Tuttavia, una sconfitta così pesante pone le destre sovraniste europee di fronte a un dilemma esistenziale. Pensiamo all'AfD tedesca, a Éric Zemmour in Francia, a Viktor Orbán, sconfitto in Ungheria, e naturalmente a Giorgia Meloni. Tutti, in misura diversa, sono stati vicini al presidente Usa. La premier italiana ha progressivamente preso le distanze, soprattutto dopo gli attacchi al Papa, ma le convergenze politiche sono state profonde. A cominciare dal nazionalismo e dal nativismo, l'idea che la nazione debba riconoscere priorità ai membri considerati autentici, come il prima gli italiani o la France d'abord.

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Fratture strategiche tra nazionalpopulisti

Le divergenze sostanziali riguardano le strategie politiche e non solo la retorica. Fratelli d'Italia e Rassemblement National perseguono una linea apparentemente moderata, seppur durissima nei contenuti. Donald Trump, al contrario, ha scelto una politica fortemente aggressiva anche sul piano interno. Un'impostazione che ritroviamo nell'AfD tedesca. Dietro una comune appartenenza ideologica convivono modi molto diversi di intendere e condurre la battaglia politica. Questa sconfitta costringe gli europei a confrontarsi con una questione fondamentale: quale Europa vogliamo costruire? Occorre conquistare maggiore autonomia senza recidere il legame con gli Stati Uniti.

Impatto sull'autonomia e difesa comune

Per l'Europa restano aperte le sfide dell'autonomia strategica dagli Stati Uniti, della difesa comune e del sostegno all'Ucraina. Su questi temi pesano anche le tensioni sociali e le proteste contro il riarmo. La sconfitta di Trump ha anche conseguenze economiche legate alla guerra in Iran. Si tratta di una presa di distanza tattica o di una frattura più profonda? Per comprenderlo bisogna tornare al 2016, quando l'allora Front National cercò di avvicinarsi al nuovo presidente americano. Marine Le Pen si recò alla Trump Tower, senza riuscire a incontrarlo, moltiplicando le dichiarazioni di affinità ideologica favorita da Steve Bannon.

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Posizioni future e relazioni internazionali

Con il secondo mandato del tycoon, il Rassemblement National ha assunto una posizione più distante. Prima i dazi, che hanno suscitato preoccupazioni in Francia e Italia, poi le mire americane sulla Groenlandia e infine la guerra in Iran. Le parole di Meloni non rappresentano un'improvvisa inversione di rotta. Già nel febbraio 2025 aveva rinunciato a intervenire alla CPAC, dopo il gesto di Bannon interpretato come richiamo all'ideologia nazista. Trump conserva ampi poteri in politica estera, mostrando un metodo imprevedibile che non cambierà probabilmente dopo questa sconfitta. La maggior parte dei Paesi europei ha accolto con favore la sua sconfitta, pur senza dichiararlo apertamente.

Prospettive per la cooperazione atlantica

Sarebbe illusorio pensare che il risultato delle urne basti a ricostruire un rapporto di stretta collaborazione tra Washington e l'Unione europea. Gli Stati membri devono prepararsi a un presidente ancora più imprevedibile. I continui cambiamenti di posizione riflettono un preciso modo di fare politica che difficilmente subirà variazioni strutturali. Il punto fondamentale è che questa sconfitta impone agli europei di ripensare la propria identità geopolitica. La necessità di autonomia strategica diventa imperativa per garantire stabilità e difesa comune, indipendentemente dalle oscillazioni delle politiche americane. Il fronte sovranista mostra segni di cedimento strutturale.