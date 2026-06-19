Sconti fiscali per colf e badanti: differenze tra deduzione e detrazione

La deduzione e la detrazione sono due misure fiscali che consentono di sostenere le spese sostenute per l'assunzione di colf e badanti. La deduzione riduce la base imponibile Irpef del datore di lavoro, mentre la detrazione spetta a chi ha assunto una persona per l'assistenza di un soggetto non autosufficiente.

Le spese sostenute per l'assunzione di colf e badanti danno diritto a sconti fiscali , ma ci sono differenze tra deduzione dei contributi e detrazione al 19%.

La detrazione è lo sconto diretto sulle tasse dovute mentre la deduzione è la riduzione del reddito su cui si calcolano le imposte. L'ordinamento fiscale prevede un doppio binario per le spese legate a colf e badanti e le due misure sono pienamente cumulabili, a patto che si rispettino i requisiti previsti per ciascuna di esse.

La deduzione riduce la base imponibile Irpef del datore di lavoro e spetta a coloro che hanno regolarmente assunto: collaboratori familiari generici (colf, addetti alle pulizie, autisti); assistenti personali (badanti); baby-sitter. A differenza della detrazione, per accedere alla deduzione non è necessario attestare uno stato di salute non autosufficiente del soggetto assistito. È possibile dedurre i contributi anche se la colf è stata assunta semplicemente per le pulizie di una persona giovane e in piena salute.

Il tetto massimo deducibile, fissato dalla legge, è pari a 1.549,37 euro all'anno. Non si può però dedurre l'intero bollettino PagoPA versato all'Inps. L'importo deducibile è limitato alla sola quota rimasta a carico del datore di lavoro, che deve essere scorporata dal calcolo. In pratica il risparmio dipende dall'aliquota Irpef marginale del contribuente.

Per esempio, con un reddito fino a 28.000 euro e aliquota al 23%, il risparmio massimo su 1.549,37 è di circa 356 euro; per i redditi superiori a 50.000 euro con aliquota al 43%, il risparmio sale a circa 666 euro. Nel 730/2026 si applica il principio di cassa, ovvero si possono inserire in dichiarazione solo i contributi materialmente pagati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025.

Per fare chiarezza: il quarto trimestre del 2024, che è stato pagato entro il 10 gennaio 2025, è deducibile nel 730/2026; il quarto trimestre del 2025, che invece è stato saldato entro il 10 gennaio 2026, dovrà essere inserito nel 730/2027. La detrazione al 19% spetta a chi ha assunto una persona per l'assistenza di un soggetto non autosufficiente.

Secondo le disposizioni dell'Agenzia delle Entrate, si considerano non autosufficienti i soggetti che non sono in grado di svolgere autonomamente almeno una delle seguenti attività della vita quotidiana: assunzione di alimenti; deambulazione autonoma; espletamento delle funzioni fisiologiche e dell'igiene personale; indossare gli indumenti. La non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. Deve essere considerata non autosufficiente, inoltre, la persona che necessita di sorveglianza continuativa.

La detrazione deve essere calcolata su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro e spetta solo quando il reddito complessivo del contribuente non è superiore a 40.000 euro. Nella determinazione del reddito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati locati assoggettato al regime della cedolare secca. L'importo di 2.100 euro deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente, a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l'assistenza.

In pratica, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, la somma sulla quale egli potrà calcolare la detrazione resta comunque quella di 2.100 euro. Se più contribuenti hanno sostenuto spese per assistenza riferita allo stesso familiare, l'importo va ripartito tra di loro. La detrazione spetta anche per le spese sostenute per il familiare non autosufficiente (compreso tra quelli per i quali si possono fruire di detrazioni d'imposta), anche quando egli non è fiscalmente a carico.

Dal 2020 le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale devono essere effettuate, per poter richiedere la detrazione, mediante sistemi di pagamento





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