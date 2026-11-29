Tensioni a Tirana con 61 feriti e deputato Kliti Hoti colpito da pallottole di gomma. Manifestanti chiedono dimissioni di Edi Rama in un giorno di violenza.

Tensioni estreme si sono abbattute sulla capitale albanese con scontri violenti tra forze dell'ordine e dimostranti di opposizione durante una protesta contro il premier Edi Rama. Nel caos generale, il deputato di centrodestra Kliti Hoti è rimasto ferito a causa di un'azione della polizia che lo ha colpito con proiettili di gomma alla spalla. L'evento ha innescato una crisi istituzionale immediata e ha portato al ricovero d'urgenza del parlamentare.

Il ruolo di Kliti Hoti negli scontri

Kliti Hoti, figura di spicco dell'opposizione, si trovava sulla scena del conflitto quando gli agenti in tenuta antisommossa hanno aperto il fuoco. Il deputato ha subito un'aggressione diretta che ne ha causato il crollo immediato sul selciato. Dopo essere stato raggiunto da un proiettile di gomma, è stato trasportato con urgenza in ospedale per le cure mediche necessarie. L'incidente ha portato al sospeso immediato dell'agente di polizia responsabile dell'episodio, innescando un'indagine interna sulle modalità dell'intervento.

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Dettagli sugli attacchi e la reazione governativa

La manifestazione era iniziata con l'obiettivo di chiedere le dimissioni del premier Edi Rama, con i dimostranti che si sono spostati verso il Palazzo del governo a Tirana. La situazione è degenerata rapidamente quando i manifestanti hanno iniziato a lanciare petardi, seguiti poco dopo da bombe molotov e sassi verso le linee della polizia. Le autorità hanno risposto impiegando spray al peperoncino, lacrimogeni e idranti ad alta pressione per disperdere la folla. Questo uso della forza ha causato danni materiali ingenti e un alto numero di vittime civili.

Il bilancio delle vittime del Ministero della Sanità

I dati ufficiali forniti oggi dal Ministero della Sanità rivelano l'entità della violenza con numeri precisi. Durante gli scontri di ieri, sono rimaste ferite complessivamente 61 persone. La composizione di questi feriti include 25 poliziotti, 23 manifestanti, 6 giornalisti e altri passanti accidentalmente coinvolti. Queste cifre indicano un confronto fisico diretto e prolungato che ha colpito non solo gli attori principali ma anche la stampa e i cittadini presenti.

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Conseguenze per il giornalismo e la società civile

Il ferimento di sei giornalisti evidenzia la pericolosità dell'ambiente per gli osservatori esterni che cercavano di documentare gli eventi. La presenza di passanti tra i feriti sottolinea come la violenza urbana abbia travalicato i confini della protesta organizzata. La sospensione dell'agente che ha colpito Hoti rappresenta una misura cautelare, ma la narrazione politica si è rapidamente polarizzata attorno all'uso della forza letale contro un parlamentare eletto.

Prospettive future e stabilità politica

La vicenda ha acuito le divisioni tra il governo di Edi Rama e l'opposizione, creando un clima di sfiducia istituzionale. Le richieste di dimissioni si sono intensificate dopo l'aggressione al deputato Hoti. La gestione della crisi da parte della polizia di stato sarà sotto stretto esame internazionale per il rispetto delle libertà civili e delle procedure legali durante le manifestazioni pubbliche.