Scontri ad Alice Springs dopo l'arresto di un uomo accusato dell'omicidio di una bambina indigena

Centinaia di manifestanti si sono scontrati con le forze dell'ordine ad Alice Springs dopo l'arresto di un uomo sospettato di aver ucciso una bambina indigena di cinque anni. La polizia ha utilizzato gas lacrimogeno per disperdere la folla, che ha lanciato proiettili e appiccato incendi. Il caso ha riacceso il dibattito sulle disuguaglianze sociali e sulla giustizia per le comunità indigene in Australia.

SYDNEY, 1 maggio (Reuters) - Centinaia di manifestanti si sono scontrati con le forze dell'ordine e i servizi di emergenza nella città remota di Alice Springs , nel Territorio del Nord dell' Australia , dopo l'arresto di Jefferson Lewis, un uomo di 47 anni sospettato di aver rapito e ucciso una bambina indigena di cinque anni.

La polizia ha riferito che Lewis è stato trovato da alcuni residenti e picchiato fino a perdere i sensi giovedì sera, prima di essere arrestato dalle autorità. Il commissario della polizia del Territorio del Nord, Martin Dole, ha dichiarato in una conferenza stampa che Lewis si è presentato in uno degli accampamenti cittadini di Alice Springs, dove i membri della comunità hanno deciso di infliggere una forma di giustizia somministrata direttamente dai cittadini, nota come 'vigilante justice'.

La bambina, ora chiamata dalla sua famiglia Kumanjayi Little Baby in linea con le usanze indigene, è scomparsa dalla sua casa alla periferia di Alice Springs nella tarda serata di sabato. Il suo corpo è stato ritrovato giovedì da una delle centinaia di persone che hanno partecipato alle ricerche nella fitta vegetazione circostante la città, una popolare destinazione turistica nel Territorio del Nord.

Lewis, già noto alle forze dell'ordine per precedenti condanne per aggressioni fisiche e recentemente uscito dal carcere, è stato identificato come sospetto dalla polizia all'inizio della settimana. Una folla di circa 400 persone si è radunata fuori dall'ospedale di Alice Springs, dove Lewis era ricoverato, tentando di entrare con la forza.

Secondo quanto riportato dalla ABC, i manifestanti, principalmente appartenenti alla comunità indigena, hanno gridato per chiedere 'payback', un termine che si riferisce alla punizione tradizionale, spesso fisica, nelle società aborigene. La polizia ha utilizzato gas lacrimogeno per disperdere la folla, che ha lanciato proiettili e appiccato incendi, ferendo diversi agenti e operatori sanitari e danneggiando veicoli di emergenza. Il commissario Dole ha condannato fermamente la violenza contro i servizi di emergenza, definendola ingiustificabile.

Lewis è stato trasferito nella capitale del territorio, Darwin, nelle prime ore di venerdì per motivi di sicurezza e sarà probabilmente incriminato nei prossimi giorni. Il primo ministro Anthony Albanese ha espresso comprensione per l'ira e la frustrazione della comunità, ma ha invitato a mantenere la calma e a unire le forze. In seguito agli scontri, è stato imposto un divieto di vendita di alcolici per 24 ore e sono arrivate rinforzi di polizia da Darwin.

Alice Springs è soggetta a restrizioni sull'alcol in determinati giorni della settimana per ridurre la criminalità. L'Australia ha da sempre difficoltà a riconciliare la sua popolazione indigena, che abita il territorio da circa 50.000 anni ma è stata emarginata dai colonizzatori britannici. Gli australiani indigeni rappresentano circa il 3,8% della popolazione di 27 milioni di abitanti, ma si collocano tra i più bassi in quasi tutti gli indicatori economici e sociali, con tassi sproporzionati di suicidi e incarcerazioni.

Migliaia di persone, tra cui la vittima e la sua famiglia, vivono in comunità conosciute come 'camps' alla periferia di Alice Springs, dove i servizi e le abitazioni sono spesso insufficienti





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