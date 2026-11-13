Scontri letali Guinea: divieto miniere oro provoca vittime e crisi migranti

Dieci morti negli scontri a Siguiri dopo il bando dell'estrazione artigianale dell'oro. Migliaia di migranti maliani e burkinabè costretti alla fuga verso i confini.

Dieci persone sono morte in violenti scontri nelle forze di difesa e sicurezza nella regione aurifera di Siguiri, nel nord-est della Guinea. Il Ministero dell'Amministrazione Territoriale ha confermato la tragedia, scatenando una crisi regionale che ha visto centinaia di migliaia di migranti costretti a fuggire verso i paesi confinanti.

Il divieto minerario causa vittime dirette

Le autorità guineane hanno imposto il divetto dell'estrazione artigianale dell'oro nella regione di Siguiri il 2 novembre. La decisione è stata motivata dal grave degrado ambientale causato dai minatori, che hanno inquinato terreni agricoli, fiumi e la copertura vegetale. Gli scontri mortali sono avvenuti mercoledì, quando le forze dell'ordine verificavano l'applicazione del bando. I manifestanti hanno eretto barricate sulle strade pubbliche, portando a uno scambio di fuoco.

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Dettagli ufficiali sulle perdite umane e feriti

Secondo i dati provvisori forniti dal Ministero nella serata di giovedì, il bilancio degli scontri include dieci vittime, tra cui cinque cittadini stranieri. Trenta persone sono rimaste ferite, anche se il numero esatto varia tra le fonti disponibili. Il comunicato non ha specificato le nazionalità degli stranieri deceduti, creando un vuoto informativo sulla composizione internazionale dei gruppi protestatari.

Esodo massiccio dal Mali e Burkina Faso

La crisi umanitaria ha raggiunto proporzioni drammatiche nei paesi vicini. Il governo del Mali ha riferito che circa 100.000 persone sono giunte a Bamako e altre 60.000 a Kouremale, al confine, dopo essere state costrette ad abbandonare la Guinea. Questa ondata migratoria forzata ha messo sotto pressione le infrastrutture delle città di accoglienza, richiedendo interventi urgenti per il sostentamento dei profughi.

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Repatriazioni organizzate verso il Burkina Faso

Anche il Burkina Faso ha attivato procedure di emergenza per i propri cittadini. Il governo ha annunciato che sono stati rimpatriati 45.406 cittadini burkinabè, vittime delle espulsioni legate al divieto minerario. Questi numeri indicano la dipendenza economica di queste nazioni dall'attività estrattiva informale, che rappresenta un pilastro del sostentamento per migliaia di famiglie.

Impatto sull'economia dell'Africa occidentale

L'estrazione artigianale è un'attività diffusa in gran parte dell'Africa occidentale, guidata dalla crescente domanda di metalli e dai prezzi in aumento. La chiusura improvvisa delle miniere a Siguiri ha interrotto i mezzi di sussistenza di migliaia di persone, creando un vuoto economico che i governi regionali faticano a colmare. La situazione rimane instabile, con il potenziale per ulteriori conflitti sociali.