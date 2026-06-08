Scontri mortali in Kashmir pakistano: 11 vittime alla vigilia della protesta

Almeno 11 persone sono morte e oltre 70 ferite negli scontri tra forze di sicurezza e manifestanti del JAAC, bandito dal governo. Il gruppo protesta contro la riserva di seggi elettorali per i rifugiati, mentre le autorità accusano gli attivisti di aver aperto il fuoco per primi.

MUZAFFARABAD, 8 giugno (Reuters) - Almeno 11 persone sono morte e oltre 70 sono rimaste ferite negli scontri scoppiati nel Kashmir amministrato dal Pakistan , alla vigilia di una protesta indetta per martedì.

La polizia e le forze paramilitari hanno cercato di disperdere un gruppo di manifestanti appartenenti al Joint Awami Action Committee (JAAC), un'alleanza di gruppi della società civile recentemente bandita dalle autorità. Gli scontri sono iniziati quando i manifestanti si sono radunati fuori dall'obitorio di un ospedale di Rawalakot, dove era stato portato il corpo di un altro attivista ucciso in precedenti scontri con la polizia.

Secondo le autorità locali, i manifestanti avrebbero aperto il fuoco per primi, causando la morte di quattro agenti e di un passante. Nella successiva reazione delle forze dell'ordine, sei manifestanti hanno perso la vita. Il commissario del settore di Poonch, Sardar Waheed Khan, ha dichiarato alla Reuters: 'Quattro agenti di polizia e un passante sono morti dopo che alcuni malviventi hanno sparato contro di loro. Come risultato della risposta delle forze dell'ordine, sei manifestanti sono stati uccisi.

' Il capo della polizia Liaqat Malik ha aggiunto che 23 agenti e 50 manifestanti sono rimasti feriti, mentre 30 persone sono state arrestate. La regione himalayana, contesa tra India e Pakistan, è da tempo un punto caldo di tensioni. Il JAAC ha indetto uno sciopero generale per protestare contro la riserva di 12 seggi legislativi riservati ai rifugiati nelle elezioni del 27 luglio.

L'alleanza chiede l'abolizione di tali seggi, sostenendo che i candidati non risiedono in Kashmir ma in altre parti del Pakistan, violando di fatto il principio di rappresentanza locale. Il governo regionale ha risposto designando il JAAC come gruppo proibito ai sensi della legge antiterrorismo, e ha consigliato ai turisti di lasciare la regione prima del 9 giugno.

Il leader del JAAC, Shaukat Nawaz Mir, in un video messaggio su X, ha accusato lo Stato di aver iniziato un massacro a Rawalakot e ha promesso che il gruppo sarebbe rimasto unito per garantire la riuscita della protesta. In risposta, il commissario Khan ha definito le accuse ingannevoli, affermando che l'azione delle forze di sicurezza era necessaria per ripristinare l'ordine pubblico.

Ha inoltre precisato che gli attivisti del JAAC hanno utilizzato fucili automatici, bombe molotov e altre armi per attaccare le forze di sicurezza. Questa non è la prima volta che le proteste del JAAC degenerano in violenza. Negli ultimi due anni, manifestazioni di massa contro l'aumento del costo della vita, in particolare di farina ed elettricità, hanno portato a scontri mortali con le forze di sicurezza.

La situazione rimane tesa, con il governo che ha schierato ulteriori forze paramilitari nella regione per prevenire ulteriori incidenti. Gli osservatori internazionali temono che la repressione possa alimentare ulteriori tensioni in un'area già instabile. Il Kashmir è un territorio conteso tra India e Pakistan dal 1947, e ogni episodio di violenza rischia di riaccendere le ostilità tra i due Paesi.

Mentre il governo pakistano sostiene di aver agito per legittima difesa, i gruppi per i diritti umani denunciano un uso sproporzionato della forza contro i civili. La comunità internazionale segue con preoccupazione gli sviluppi, mentre il JAAC promette di continuare la mobilitazione nonostante il bando





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