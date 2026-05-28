Scontri tra due gruppi armati in Colombia: almeno 52 guerriglieri morti

La situazione in Colombia è particolarmente delicata in vista delle elezioni presidenziali, quando i colombiani eleggeranno un nuovo presidente che dovrà affrontare la crisi del conflitto armato e la necessità di implementare i colloqui di pace con i gruppi armati del Paese.

In Colombia sono morti almeno 52 guerriglieri in scontri tra due gruppi armati rivali che si contendono il controllo di una regione strategica per la produzione e il traffico di cocaina.

Gli scontri, i più violenti degli ultimi mesi, sono avvenuti prima delle elezioni presidenziali di domenica, quando i colombiani eleggeranno il successore del presidente di sinistra Gustavo Petro. Il ministro della Difesa Pedro Sánchez ha confermato che ci sono stati combattimenti nell'area, ma non ha fornito dettagli sul bilancio delle vittime. Le truppe sono state dispiegate nell'area per proteggere la popolazione civile.

I combattimenti sono avvenuti tra una fazione dissidente delle FARC guidata da Nestor Gregorio Vera e un'altra guidata da Alexander Diaz Mendoza. Entrambe hanno rifiutato un accordo di pace del 2016 che consentiva a circa 13.000 membri delle FARC di deporre le armi. Il gruppo di guerriglieri guidato da Diaz Mendoza è coinvolto in colloqui di pace con Petro, ma quello di Vera rimane in conflitto con le autorità.

I combattimenti sono avvenuti nella giungla del dipartimento di Guaviare, nel sud-est della Colombia, vicino al villaggio di Barranco Colorado. La scorsa settimana, il più grande gruppo dissidente delle FARC, lo Stato Maggiore Centrale, ha annunciato la sospensione delle operazioni militari contro le forze pubbliche del Paese tra il 20 maggio e il 10 giugno. Anche i ribelli dell'Esercito di Liberazione Nazionale (ELN) hanno annunciato un cessate il fuoco separato in vista delle elezioni del fine settimana.

Il conflitto armato, che dura da più di sei decenni ed è finanziato principalmente dal traffico di droga e dalle miniere illegali, ha lasciato più di 450.000 morti e milioni di sfollati. La situazione è particolarmente delicata in vista delle elezioni presidenziali, quando i colombiani eleggeranno un nuovo presidente che dovrà affrontare la crisi del conflitto armato e la necessità di implementare i colloqui di pace con i gruppi armati del Paese.

Il ministro della Difesa Pedro Sánchez ha confermato che le truppe sono state dispiegate nell'area per proteggere la popolazione civile e che il governo sta lavorando per trovare una soluzione pacifica al conflitto. Tuttavia, la situazione rimane fragile e la possibilità di ulteriori scontri non può essere esclusa. La comunità internazionale sta seguendo con attenzione la situazione in Colombia e sta lavorando per trovare una soluzione pacifica al conflitto.

La crisi del conflitto armato in Colombia è una delle più grandi sfide per il governo e per la comunità internazionale, e richiede una soluzione pacifica e duratura. La situazione è particolarmente delicata in vista delle elezioni presidenziali, quando i colombiani eleggeranno un nuovo presidente che dovrà affrontare la crisi del conflitto armato e la necessità di implementare i colloqui di pace con i gruppi armati del Paese





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