Un tifoso juventino è stato trasportato in ospedale in codice rosso per un trauma cranico dopo gli scontri tra tifosi prima del derby Torino-Juventus.

Scontri tra tifosi prima del derby Torino-Juventus . Un tifoso juventino è stato trasportato in ospedale in codice rosso per un trauma cranico . Gli ultras della Juventus hanno lanciato bottiglie e pietre contro le forze dell'ordine, ma sono stati respinti dal lancio di lacrimogeni.

La situazione è stata più delicata a piazzale San Gabriele di Gorizia, dove gli ultras juventini hanno cercato di avvicinarsi verso via Filadelfia. I tifosi granata della curva Maratona si sono avvicinati rispondendo con cori e sfottò, senza però superare il cordone delle forze dell'ordine. Il lancio di lacrimogeni ha respinto i tifosi bianconeri.

Alcuni ultras sono poi entrati in contatto, ma le forze dell'ordine sono intervenute con il lancio di lacrimogeni, riuscendo a evitare conseguenze più gravi e a disperdere i gruppi. A quanto si apprende i fermati sarebbero più di uno. Ci sarebbero anche alcuni feriti tra le forze dell'ordine. Il grosso della tifoseria juventina è stato fatto entrare all'interno dello stadio, mentre un gruppo di ultras bianconeri si trova ancora all'esterno dell'impianto.

A Torino un tifoso è stato trasportato dai sanitari in codice rosso per un trauma cranico all'ospedale Mauriziano, poi al Cto. L'uomo, 45 anni, sarebbe rimasto coinvolto negli disordini scoppiati questo pomeriggio tra ultras della Juventus e del Torino prima del derby. Il tifoso, che sarebbe juventino, è stato soccorso dal 118 di Azienda Zero. La reazione dei tifosi bianconeri allo stadio è stata quella di abbandonare in gran parte il settore ospiti degli spalti per trasferirsi nell'antistadio.

La squadra è andata poi sotto la curva e i tifosi, a colloquio con il capitano Manuel Locatelli, hanno chiesto di non giocare. Il ferito, a quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita, mentre sono in corso indagini per capire che cosa l'abbia colpito alla testa. Dalla curva bianconera, dopo una serie di cori all'insegna di 'non giocate la partita, sospendetela', entrambe le squadre sono rientrate negli spogliatoi





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