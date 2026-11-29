Violente collisioni tra tifosi di Napoli e Fiorentina all'altezza di Calenzano sull'A1 hanno provocato il blocco della strada e un'auto in fiamme la sera del 29 novembre.

La sera di domenica 29 novembre l' Autostrada A1 è stata teatro di una grave situazione di emergenza a seguito di violenti scontri tra gruppi di tifosi. Le collissioni hanno coinvolto gli ultras del Napoli e quelli della Fiorentina, provocando la paralisi della circolazione stradale e l'incendio di un veicolo. L'incidente è scoppiato intorno alle 20:00, nelle immediate vicinanze dello svincolo di Calenzano.

Il conflitto ha avuto origine dopo la partita di calcio disputata a Reggio Emilia tra la N e il Sassuolo, terminata con un risultato di zero a zero. I due schieramenti di tifosi si sono incontrati sul bivio tra l'Autostrada del Sole (A1) e l'A11 Firenze Mare, nella zona compresa tra Calenzano e il bivio A1/FI Nord. La tensione è esplosa immediatamente non appena i gruppi si sono trovati faccia a faccia sulla carreggiata.

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Dettagli dello scontro e dinamistica dell'incidente

La dinamica degli eventi ha visto decine di persone, vestite prevalentemente con abiti scuri e con il volto coperto per celare l'identità, affrontare un confronto fisico diretto nel mezzo dell'autostrada. I manifestanti non erano disarmati e hanno utilizzato diverse armi improVVise per aggressione. Oltre ai tradizionali bastoni, i gruppi hanno fatto largo uso di ordigni pirotecnici.

I combattenti hanno lanciato fuochi d'artificio, petardi e fumogeni contro gli avversari, creando un'atmosfera di caos totale e pericolo immediato per gli altri utenti della strada. L'uso di questi materiali ha causato la formazione di una fitta cortina di fumo, riducendo la visibilità e aumentando il rischio di incidenti collaterali. La durata dello scontro si è attestata per circa tre quarti d'ora, un tempo considerevole per un'area ad alta viabilità.

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Reazione delle forze dell'ordine e blocchi stradali

L'intervento delle forze dell'ordine è stato massiccio e tempestivo per ripristinare l'ordine pubblico e garantire la sicurezza dei veicoli feriti. Dalle webcam di Autostrade per l'Italia è possibile osservare la presenza di numerosi mezzi delle autorità preposte alla sicurezza. La situazione è stata dichiarata risolta solo dopo l'arrivo delle unità di polizia e dei vigili del fuoco.

Il traffico è stato completamente interrotto e riaperto solo intorno alle 20:45, dopo circa quarantacinque minuti di stallo. Le conseguenze si sono fatte sentire immediatamente sul piano logistico, con la formazione di code lunghe fino a cinque chilometri. I veicoli sono rimasti bloccati in entrambe le direzioni di marcia, causando gravi disagi a migliaia di viaggiatori che si recavano verso Firenze o Milano.

Conseguenze per il tifo organizzato e next steps

L'evento ha riacceso il dibattito sulla sicurezza negli stadi e sui trasferimenti dei tifosi tra le città. Le autorità preposte al controllo dell'ordine pubblico dovranno indagare sull'identificazione dei responsabili degli scontri. La presenza di armi improVVise e l'incendio di un auto rappresentano reati gravi che comporteranno procedure legali specifiche per tutti gli individui coinvolti nel conflitto.

La direzione dell'Autostrada A1 ha confermato la chiusura temporanea del tratto interessato, dimostrando come la sicurezza della viabilità primaria possa essere compromessa da episodi di violenza organizzata. Si attendono le comunicazioni ufficiali riguardo alle eventuali sanzioni administrative per le società sportive coinvolte e alle misure di sicurezza future per gli svincoli strategici.