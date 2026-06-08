Scontrino di 18 euro per colazione al bar a Milano: polemiche sul costo della vita

Un scontrino di 18 euro per due cappuccini e due brioche in un bar del centro di Milano riaccende le讨论 sul caro-prezzi nella città lombarda, mettendo in luce le disparità tra le zone e l'impatto sui consumi quotidiani.

Un cliente ha ricevuto uno scontrino di 18 euro per due cappuccini e due brioche in un bar del centro di Milano , scatenando polemiche sul costo della vita nella città.

La segnalazione riapre il dibattito sui prezzi praticati nelle zone più rinomate della metropoli lombarda. Sullo scontrino figurano due cappuccini a 4,50 euro l'uno e due brioche allo stesso prezzo, per un totale di 9 euro ciascuno, più 1,64 euro di IVA. Il lettore che ha denunciato l'accaduto ammette che i prezzi nel centro storico sono solitamente più alti, ma definisce la somma eccessiva per una semplice colazione.

Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di crescenti critiche sui costi di affitti, servizi e beni di consumo quotidiano a Milano, città tra le più care d'Italia. Anche l'abitudine tradizionale della colazione al bar, tipicamente economica e popolare, rischia di diventare un lusso se consumata in locali di tendenza o in zone centrali.

Il prezzo può variare in base a fattori come ubicazione, qualità delle materie prime, servizio e notorietà del locale, tuttavia una spesa di 18 euro per due persone solleva interrogativi sulla sostenibilità. I social media sono pieni di casi analoghi, spesso etichettati come "scontrini pazzi", che evidenziano il divario tra prezzi medi e quelli applicati in certe realtà.

Resta da capire se si tratti di una fee per la location milanese o di un ulteriore esempio di inflazione che sta modificando le abitudini dei consumatori. La questione coinvolge residenti e turisti, chiamati a riflettere sul valore percepito e sul giusto compenso per un prodotto come la colazione, che unisce semplicità e ritualità sociale





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