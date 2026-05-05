Scontro a fuoco vicino alla Casa Bianca: sospetto armato ferito

Agenti del Servizio Segreto hanno avuto uno scontro a fuoco con un individuo armato nei pressi della Casa Bianca. Il sospetto è stato ferito e trasportato in ospedale. Un passante minorenne è stato accidentalmente colpito ma non è in pericolo di vita.

Il Servizio Segreto degli Stati Uniti ha comunicato che i propri agenti hanno avuto uno scontro a fuoco con un individuo sospetto armato nei pressi della Casa Bianca .

L'incidente è avvenuto lunedì, quando gli agenti in pattuglia hanno individuato una persona che sembrava avere un'arma da fuoco. Secondo il vicedirettore del Servizio Segreto, Matthew Quinn, l'individuo è fuggito a piedi dopo essere stato avvicinato dagli agenti e ha aperto il fuoco nella loro direzione. Gli agenti hanno risposto al fuoco, colpendo il sospetto, che è stato successivamente trasportato in ospedale.

Durante lo scontro, un passante minorenne è stato accidentalmente colpito, ma le sue ferite non sono considerate pericolose per la vita e sta ricevendo cure mediche. Il corteo del vicepresidente JD Vance è transitato nella zona poco prima dell'incidente, ma non ci sono indicazioni che il sospetto avesse intenzione di avvicinarsi al suo convoglio.

Le forze dell'ordine sono state in stato di allerta negli ultimi giorni a seguito di un precedente episodio di sparatoria alla cena dell'Associazione dei Corrispondenti della Casa Bianca, dove un uomo è stato arrestato. Le autorità stanno indagando per determinare se l'incidente di lunedì sia collegato ad altri tentativi contro il Presidente Donald Trump, che si trovava alla Casa Bianca al momento dello scontro. È stata recuperata un'arma dalla scena, ma i dettagli non sono stati divulgati.

L'area interessata è stata isolata e le indagini sono in corso per chiarire le circostanze dell'accaduto e identificare le motivazioni del sospetto. La sicurezza attorno alla Casa Bianca è stata immediatamente rafforzata in seguito all'incidente, con un aumento della presenza di agenti e misure di controllo più rigorose. Il Servizio Segreto ha assicurato che sta collaborando pienamente con le altre forze dell'ordine per garantire la sicurezza del Presidente e del Vicepresidente, nonché di tutti i cittadini.

L'episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza nella capitale e sulla necessità di rafforzare le misure di prevenzione per evitare futuri incidenti. La comunità locale è stata scossa dall'accaduto e si attendono ulteriori aggiornamenti dalle autorità competenti. La rapida risposta degli agenti del Servizio Segreto ha contribuito a limitare i danni e a proteggere la vita delle persone coinvolte.

L'indagine mira a ricostruire l'intera sequenza degli eventi, dalla prima identificazione del sospetto fino al momento dello scontro a fuoco, per comprendere appieno le dinamiche dell'incidente e prevenire il ripetersi di situazioni simili. La collaborazione tra le diverse agenzie di sicurezza è fondamentale per garantire un ambiente sicuro e protetto per tutti i cittadini





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