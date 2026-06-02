Scontro al telefono tra Trump e Netanyahu per la guerra in Libano

Il presidente americano Trump ha telefonato al premier israeliano Netanyahu rimproverandolo per l'estensione dell'invasione del Libano e le conseguenze diplomatiche negative. L'escalation militare aveva spinto l'Iran a sospendere i negoziati con gli USA e a minacciare la chiusura di importanti rotte marittime, provocando turbolenze sui mercati. Nonostante Netanyahu abbia ribadito la sua posizione, fonti riferiscono che il premier è sembrato "schiacciato" dal colloquio. L'episodio evidenzia le tensioni tra le priorità di Trump, interessato a stabilizzare la regione, e quelle di Netanyahu, che puntano a uno stato di guerra continuo.

La telefonata tra il presidente americano Donald Trump e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha assunto toni di forte conflittualità, stando a quanto riportato da giornalisti specializzati.

Il confronto, avvenuto nella giornata di ieri, sarebbe scaturito a seguito dell'annuncio da parte dell'Iran della sospensione dei negoziati con gli Stati Uniti. La decisione iraniana è stata motivata dall'aggravarsi dell'offensiva militare israeliana in Libano, con un'estensione dell'invasione nel sud del paese e attacchi a Beirut che hanno causato numerose vittime civili. Trump avrebbe criticato aspramente Netanyahu, definendolo "fuori di testa" e accusandolo di isolare internazionalmente Israele.

Il presidente Usa, secondo le fonti, avrebbe sottolineato che senza il suo sostegno Netanyahu si troverebbe in gravi difficoltà legali, riferendosi ai procedimenti giudiziari per corruzione che coinvolgono il premier. Il linguaggio attribuito a Trump è espresso in termini volgari e diretti, a dimostrare la sua irritazione per le conseguenze diplomatiche dell'operazione militare.

Pur condividendo l'obiettivo di indebolire Hezbollah, Trump avrebbe contestato le modalità operative adottate, ritenute controproducenti per i più ampi piani di normalizzazione dei rapporti con l'Iran e con il mondo arabo. L'escalation in Libano rischia, infatti, di compromettere la stabilità regionale e di provocare reazioni a catena, come la minaccia di chiusura dello stretto di Hormuz da parte dell'Iran e dei suoi alleati. Questa prospettiva ha immediatamente avuto ripercussioni sui mercati finanziari, con le Borse che hanno registrato forti cali.

Nonostante Netanyahu abbia confermato pubblicamente la sua determinazione a colpire Hezbollah a Beirut in risposta agli attacchi contro il nord di Israele, fonti israeliane citate da Axios descrivono il premier come "schiacciato" dalla conversazione telefonica, suggerendo una ritrattazione o una riduzione dell'operazione militare. A livello internazionale, il presidente francese Emmanuel Macron ha convocato una riunione d'emergenza alle Nazioni Unite e ha elogiato l'intervento di Trump, manifestando la disponibilità europea a contribuire alla sicurezza della navigazione nello stretto di Hormuz, ma a condizione che venga raggiunto un cessate il fuoco definitivo.

La dinamica del rapporto tra Trump e Netanyahu è complessa: sebbene entrambi condividano una visione di potenza e di influenza, le loro priorità divergono. Trump cerca la stabilità nel Medio Oriente per perseguire accordi economici e diplomatici con i paesi arabi, mentre Netanyahu sembra privilegiare uno stato di tensione permanente che gli permetta di distrarre l'opinione pubblica interna dai suoi guai giudiziari e di presentarsi come un leader insostituibile in tempi di conflitto.

I due avevano già avuto scontri analoghi riguardo alla tregua a Gaza. Inoltre, Trump rimprovera a Netanyahu di avergli prospettato, nei mesi scorsi, una caduta rapida del regime iraniano, previsione che si è rivelata errata e che ora lo coinvolge in una guerra difficile da gestire.

Le tensioni mediorientali hanno anche riflessi sulla politica interna americana: interviste a elettori di Trump in stati chiave mostrano divisioni, con alcuni che accettano temporanei rincari energetici come costo della stabilità, e altri più critici che valutano di non sostenere il presidente nelle prossime elezioni di midterm. La scrittrice italo-israeliana, che ha perso un figlio in Libano, osserva che il discorso su un cambio di regime a Teheran è ormai accantonato, anche se prevede che l'Iran alla fine crollerà, ma non nell'immediato





Corriere / 🏆 2. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Trump Netanyahu Libano Iran Hezbollah Medio Oriente Negoziati USA-Iran Stretto Di Hormuz

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rubio parla con Aoun e Netanyahu: piano USA per tregua in LibanoIl segretario di Stato americano Marco Rubio ha avuto colloqui con il presidente libanese Joseph Aoun e il premier israeliano Benyamin Netanyahu riguardo ai negoziati in corso. Un funzionario USA ha proposto un piano: Hezbollah deve cessare i fuochi per primi, in cambio Israele eviterà escalation su Beirut. Il presidente libanese Aoun ha cercato di mediare, ma la risposta di Nabih Berri, alleato di Hezbollah, è stata definita evasiva. Washington accusa Hezbollah di seguire le direttive di Teheran e di non avere a cuore il popolo libanese. L'obiettivo USA è proteggere i civili e allentare le tensioni.

Read more »

Netanyahu annuncia la conquista di Beaufort e l'estensione della manovra in LibanoIl premier israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato la conquista della fortezza di Beaufort nel sud del Libano e ha affermato di aver dato istruzioni all'Idf di estendere la manovra in Libano e di consolidare la presa sui territori controllati da Hezbollah.

Read more »

Opposizioni contro Netanyahu, 'non c'è strategia in Libano''Non è un caso che, proprio nel giorno in cui la Knesset vota in prima lettura per il suo scioglimento, Netanyahu scelga di intensificare i combattimenti in Libano senza un obiettivo politico, senza una strategia di uscita e senza un orizzonte che garantis...

Read more »

Escalation in Libano, la furia di Trump contro Netanyahu: 'Sei pazzo, ecco perché tutti odiano Israele'Tensioni alle stelle tra Usa e Iran dopo le minacce di escalation in Libano. Dura telefonata di Trump a Netanyahu: 'Ecco perché odiano Israele'

Read more »