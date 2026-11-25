Tensioni e tensioni su Ballando con le Stelle: Ventura accusa d'Urso di freddezza, il set diventa inospitale e la produzione è in crisi.

Le tensioni nel palcoscenico di Ballando con le Stelle raggiungono il livello massimo, trasformando lo storico talent show in un campo di battaglia mediatico e relazionale. Simona Ventura e Barbara d'Urso, le due volti storici della conduzione televisiva italiana, sono al centro di una controversia che ha travalicato i confini dello studio televisivo per entrare prepotentemente nelle cronache social e giornalistiche. Il conflitto, alimentato da un video divulgato da Ventura e da dichiarazioni esplose tramite newsletter e interviste, ha rivelato crepe profonde nella conduzione e nei rapporti interni al team.

Le accuse aperte di Ventura contro d'Urso

Simona Ventura ha utilizzato i canali social per lanciare accuse dirette e circostanziate contro la collega Barbara d'Urso, descrivendo un clima di freddezza reciproca che ha segnato l'ultima edizione. La conduttrice di Piedone ha spiegato di aver scelto di parlare pubblicamente proprio su quel canale, definito più congeniale a Barbara d'Urso, sottolineando con amarezza che la collega non si degna nemmeno di salutarla in trasmissione. Questa omissione di galateo televisivo, secondo Ventura, è il sintomo di un disprezzo più ampio e consolidato nel tempo.

Also read Simona Ventura vs Barbara D'Urso: la polemica sui social di Ballando con le stelle

Il filmato diffuso sui social include un riferimento esplicito a un episodio risalente a due o tre anni fa, quando la situazione era ancora più critica. Ventura ricorda come la d'Urso venisse trattata come un'appestata e come tutti fossero spariti dalla sua vita, fino a quando lei e il marito Giovanni Cesari non la invitarono a casa loro per mangiare insieme. L'ex conduttrice di Striscia la notizia accusa esplicitamente la collega di aver dimenticato questo momento di solidarietà, ricordandole che fu proprio la coppia Ventura-Cesari a consigliarle di partecipare a Ballando con le Stelle come concorrente, un'esperienza definita da Ventura come bellissima ma ora macchiata da risentimento.

Solidarietà da Rossetti e Dalla Chiesa

La reazione immediata al video di Simona Ventura ha visto un forte sostegno da parte di alcune personalità del mondo dello spettacolo, che hanno espresso parere pubblico sulle dinamiche in corso. Tra i commenti più eclatanti, Patrizia Rossetti ha scritto parole di totale adesione, affermando di aver difeso la Ventura anche quando la storia con Mediaset era terminata, esprimendo stupore per la mancanza di un qualsiasi ringraziamento da parte dell'interlocutrice. Il messaggio di Rossetti sottolinea la percezione di un ingratitude sistematico verso coloro che hanno sostenuto la conduttrice in momenti difficili.

Advertisement

Allo stesso modo, Rita Dalla Chiesa ha lanciato un messaggio di sostegno diretto, definendo Simona Ventura "fortissima". Sebbene i toni siano diversi, il risultato finale delle dichiarazioni di Patrizia Rossetti e Rita Dalla Chiesa è lo stesso: schierarsi apertamente dalla parte di Simona Ventura. Questi interventi confermano che le spaccature non riguardano solo i due conduttori principali, ma toccano anche il cerchio ristretto di amici e colleghi che osservano con preoccupazione l'evolversi della situazione. Il supporto esterno rafforza la posizione di Ventura, presentandola non come una semplice vittima di pettegolezzi, ma come un bersaglio di un'ostilità strutturata.

Un clima avvelenato tra autori, giudici e ballerini

Le dinamiche tossiche non si limitano alla rivalità tra le due conduttrici, ma hanno contaminato l'intero staff tecnico e artistico del programma. Gabriele Parpiglia, figura chiave dietro le quinte, ha descritto un'aria densa e pesante che si respira già dagli addetti ai lavori, definendo la situazione cupissima. Oltre alla decisione del cambio di posto e all'intervista non concordata rilasciata da Barbara d'Urso al Tg1, il fattore aggravante è la rottura, oltre che con la conduttrice, con il gruppo degli autori e con il team di Ballando con le Stelle.

I rapporti all'interno della produzione sono stati ridotti al minimo sindacale, creando un ambiente dove il lavoro collaborativo è diventato quasi impossibile. Secondo quanto riferito da Parpiglia, si è innescata una vera e propria catena di silenzi: i giudici faticano a parlare tra loro e i ballerini evitano ogni interazione con gli altri ballerini. Questa frammentazione del gruppo di lavoro ha creato un'atmosfera di nervosismo costante, dove la comunicazione diretta è sostituita da malumori non detti e tensioni acumulate. Il clima completamente avvelenato dietro le quinte suggerisce una crisi organizzativa che va ben oltre le questioni personali.

Il ruolo delle critiche di Lucarelli e la difesa di Carlucci

La polemica ha assunto dimensioni ancora più ampie con l'intervento di Selvaggia Lucarelli, la quale, nella sua newsletter del 16 novembre, ha definito Barbara d'Urso antipatica, egocentrica e vanitosa. Queste etichette pungenti hanno alimentato ulteriormente il dibattito pubblico, spostando l'attenzione dalla semplice rivalità professionale alla valutazione del carattere e della leadership delle conduttrici. La newsletter di Lucarelli ha agito da catalizzatore, portando alla luce tensioni che forse erano state taciute ma che ora non possono più essere ignorate dal pubblico e dagli addetti ai lavori.

Advertisement

Parallelamente, Milly Carlucci ha difeso Gabriele Mariotto, sottolineando come personaggi come lui siano merce rara e chiedendosi cosa debba fare un uomo dopo essersi già scusato. Questo intervento, seppur rivolto a una figura diversa, si inserisce nel quadro generale di malumori che caratterizza il periodo attuale di Ballando con le Stelle. La storia del "profumo-gate" menzionata da Parpiglia ha aggiunto un ulteriore strato di nervosismo, affecting anche chi non c'entra nulla direttamente con i conflitti principali, creando un'onda di stress che permea ogni livello della produzione. Il programma, che un tempo era un punto di riferimento per la televisione leggera, sembra oggi intrappolato in un vortice di polemiche personali e disfunzioni organizzative che minano la sua stessa sopravvivenza professionale.