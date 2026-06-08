Scontro in Aula sui consulenti meloniani

La commissione d'inchiesta sul Covid è al centro di una polemica per le audizioni di alcuni consulenti in una caserma dei Carabinieri, fuori dal perimetro del Parlamento.

Il presidente della commissione d'inchiesta sul Covid , Marco Lisei , è al centro di una polemica per le audizioni di alcuni consulenti in una caserma dei Carabinieri, fuori dal perimetro del Parlamento .

Le opposizioni hanno accusato Lisei di aver violato le regole e di aver creato un 'circo' in Parlamento. La commissione d'inchiesta era stata creata per smascherare le presunte irregolarità della gestione pandemica, ma è diventata un luogo di scontro tra le forze politiche. Lisei si è difeso, dicendo di non aver violato nulla e di essere tranquillo.

Tuttavia, le opposizioni continuano a protestare e a chiedere lo scioglimento della commissione. Il verbale delle audizioni è stato oggetto di una disputa tra le forze politiche, con le opposizioni che hanno accusato Lisei di aver creato un 'verbale falso'. Il presidente della Camera e il presidente del Senato hanno ricevuto una lettera di protesta dalle opposizioni, che chiedono lo stop dell'attività della commissione e le dimissioni di Lisei.

La situazione è tuttora incerta e il Parlamento è in attesa di nuove mosse da parte delle forze politiche. La commissione d'inchiesta sul Covid è diventata un caso di cronaca politica e il suo futuro è incerto





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