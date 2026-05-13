Scontro per il controllo di Ferretti: Weichai e KKCG si sfidano per il futuro della nautica di lusso

La lotta per la governance di Ferretti Group vede contrapposti i soci cinesi di Weichai e i cechi di KKCG tra richiami al Golden Power e divergenze strategiche sulla gestione e l'espansione nei settori della difesa.

Il momento della verità per il futuro di Ferretti Group è finalmente arrivato. La sfida decisiva per il controllo dei prestigiosi cantieri di yacht si consuma oggi, in un clima di altissima tensione tra gli azionisti.

Salvo colpi di scena dell'ultima ora, l'assemblea vedrà contrapposti i soci cinesi di Weichai e i soci cechi di Kkcg in una battaglia per la governance che va ben oltre la semplice gestione aziendale. Alla vigilia di questo scontro elettorale, sono emerse informazioni che hanno ulteriormente acceso gli animi: indiscrezioni indicano che la Bank of China, detentrice di circa l'1,989 per cento del capitale, e la società svizzera AdTech Advanced Technologies, fondata da un ex consigliere di Weichai Power e salita al 2,8 per cento, potrebbero agire in modo coordinato.

Se tale coordinamento venisse confermato, il fronte cinese potrebbe raggiungere una quota compresa tra il 47 e il 48 per cento, alterando profondamente gli equilibri di potere e spingendo Kkcg a valutare l'annullamento dell'assemblea per vie legali. Parallelamente alla lotta per le quote, il gruppo ceco ha giocato una carta politica e strategica di rilievo. L'11 maggio, Kkcg Maritime ha inviato una comunicazione formale al governo italiano per esprimere serie preoccupazioni riguardanti la trasparenza della proprietà.

Nello specifico, i cechi hanno ipotizzato l'esistenza di possibili inadempimenti agli obblighi di notifica relativi al controllo di una società che opera in settori considerati strategici per la sicurezza nazionale e la difesa. Questa mossa rappresenta un chiaro tentativo di evocare l'intervento dello Stato attraverso lo strumento del Golden Power, che permetterebbe al governo di intervenire per tutelare gli interessi nazionali.

Nonostante l'aggressività della mossa, Kkcg ha voluto ribadire pubblicamente la propria posizione di azionista responsabile, dichiarando l'impegno a garantire una governance trasparente e a favorire lo sviluppo sostenibile di Ferretti. Il contesto di questa disputa vede il multimiliardario Karl Komareck, che ha scalato i cantieri arrivando al 23,2 per cento, sfidare l'egemonia di Weichai, che detiene il 39,2 per cento.

I cinesi sono soci storici e hanno avuto un ruolo fondamentale nel 2012, quando hanno risollevato il gruppo dalla crisi, guidandolo poi verso la doppia quotazione in Borsa a Hong Kong nel 2022 e a Milano nel 2023. Tuttavia, Weichai ritiene che negli ultimi tre anni i progressi non siano stati sufficienti, specialmente per quanto riguarda la crescita organica nei mercati del Nord America e dell'Asia-Pacifico, oltre che per l'espansione dei margini di profitto e la redditività generale.

Per questo motivo, Weichai propone una lista di maggioranza guidata da Tan Ning, con l'obiettivo di sostituire l'attuale amministratore delegato Alberto Galassi con Stassi Anastassov, manager di alto livello proveniente da Procter and Gamble ed ex ceo di Duracell, affiancato da figure come Federica Marchionni e la rettore del Politecnico di Milano, Donatella Sciuto. Di contro, la visione di Karel Komarek è diametralmente opposta.

Il magnate ceco sostiene fermamente la riconferma di Alberto Galassi, che guida il gruppo dal 2014, ritenendo che la sua continuità sia essenziale per imprimere un'accelerazione strategica. La proposta di Kkcg prevede l'espansione di Ferretti in settori non convenzionali per l'alta nautica, con un occhio di riguardo verso la Difesa e la sicurezza.

Komarek sostiene che sia naturale per il gruppo sviluppare ulteriormente la propria divisione sicurezza in Italia e in Europa, dato che la domanda in questi settori è in forte crescita. L'idea è di valorizzare le competenze tecniche già presenti in azienda attraverso la creazione di piattaforme dual use, ovvero prodotti derivati dalla produzione civile che possano essere adattati per scopi di sicurezza nazionale.

La squadra di Komarek include figure di peso come Pietro Ferrari, Stefano Domenicali e Bader Al-Kharafi, tutti sostenitori dell'operazione del gruppo ceco. Oggi, dunque, si deciderà quale di queste due rotte tracciare per il futuro dell'eccellenza nautica italiana





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