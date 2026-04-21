Scontro Quirinale-Governo sul decreto legge: tra remigrazione e crisi forense, intanto la Lombardia vola nell'economia benefit

Il governo affronta il veto del Presidente Mattarella su un controverso decreto legge, mentre la Lombardia consolida il suo primato nazionale nel settore delle società benefit.

Il panorama politico italiano è attualmente scosso da una profonda tensione tra la maggioranza di governo e il Quirinale , focalizzata sulla sorte di un decreto legge che contiene clausole estremamente controverse. Al centro del dibattito si trova la norma riguardante la cosiddetta remigrazione volontaria dei migranti e, soprattutto, un emendamento relativo alla categoria forense che ha sollevato forti proteste da parte degli avvocati.

La Presidenza della Repubblica, guidata dal Capo dello Stato Sergio Mattarella, ha manifestato inequivocabili segnali di insofferenza, lasciando intendere che, qualora il testo non venisse emendato, la firma necessaria per la conversione in legge potrebbe non essere apposta. Il tempo stringe in vista della scadenza del 25 aprile, data ultima per la conversione definitiva, rendendo la situazione politica estremamente precaria e complessa da gestire. Nel tentativo di sciogliere il nodo gordiano, sono state avanzate diverse ipotesi, tra cui quella di un ordine del giorno alla Camera che miri a depotenziare gli effetti della norma contestata. Tuttavia, esperti e giuristi mettono in dubbio l'efficacia di tale strumento, sottolineando che un ordine del giorno non possiede la forza giuridica per cancellare o modificare in modo vincolante il contenuto di un decreto legge già entrato in vigore. La preoccupazione del Colle resta alta: la possibilità che una norma controversa diventi immediatamente operativa spinge per una soluzione più radicale. Si ipotizza quindi un percorso legislativo tortuoso, che preveda lo stralcio dell'emendamento incriminato e un nuovo, frenetico passaggio parlamentare tra Camera e Senato. Questa corsa contro il tempo mette a dura prova la tenuta della coalizione di governo, chiamata a bilanciare le proprie esigenze politiche con le osservazioni istituzionali avanzate dal Presidente Mattarella per evitare la decadenza del decreto stesso. Parallelamente alle turbolenze politiche, il tessuto economico del Paese mostra segnali di vitalità, con la Lombardia che si conferma epicentro di una rivoluzione imprenditoriale orientata alla sostenibilità. I dati recenti evidenziano un primato assoluto della regione nel numero di società benefit, imprese capaci di unire la finalità del profitto con l'impatto sociale positivo. Con ben 1.721 realtà attive, la Lombardia ha registrato una crescita esponenziale rispetto al 2019, passando da un ristretto numero di pionieri a un ecosistema che genera oltre 31 miliardi di euro di valore prodotto e impiega più di 121.000 lavoratori. Questo modello, che trova il suo cuore pulsante nell'area milanese, si articola in settori ad alto contenuto tecnologico e professionale, dimostrando come l'innovazione non sia solo un concetto astratto ma un pilastro fondamentale del sistema produttivo nazionale. La capacità della Lombardia di fungere da hub per l'imprenditoria inclusiva conferma la vocazione della regione a guidare le sfide dell'economia contemporanea, in netto contrasto con l'incertezza normativa che attanaglia le aule parlamentari romane





fattoquotidiano / 🏆 45. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Quirinale Decreto Legge Avvocati Lombardia Società Benefit

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Scontro su Eni e Terna: il governo impone l'ultimatum a Giuseppina Di FoggiaCrisi ai vertici delle partecipate di Stato: Palazzo Chigi fissa una scadenza per Giuseppina Di Foggia, contesa tra la presidenza Eni e una milionaria buonuscita in Terna. Si valuta il nome di Benedetta Fiorini come alternativa.

Read more »

Quirinale in allarme: il Decreto sicurezza rischia di restare senza firma per “colpa” della norma sulla…L’ordine del giorno lanciato dal capogruppo di Fi Costa non basta perché lascia la norma intatta

Read more »

Quirinale, 2 giugno in piazza per gli 80 anni della RepubblicaLa vera novità sarà l’evento serale, sulla piazza del Quirinale, del 2 giugno, che sarà trasmesso in diretta su Rai1. Contrariamente a quanto circolato nei gio…

Read more »

Decreto sicurezza, Mantovano da Mattarella: attenzione del Quirinale su incentivo per gli avvocati che seguono i rimpatriIl sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, è al Quirinale per...

Read more »

Decreto sicurezza, tensione con il Quirinale: nodo sugli incentivi ai legali dei migrantiDecreto sicurezza, tensione con il Quirinale: nodo sugli incentivi ai legali dei migranti

Read more »

Scontro sul decreto sicurezza: il Governo corre ai ripari dopo le obiezioni del QuirinaleIl decreto sicurezza finisce nel mirino del Colle per l'incentivo agli avvocati sui rimpatri. Il Governo tenta di salvare il provvedimento con un emendamento in extremis, mentre le opposizioni protestano duramente in Parlamento.

Read more »