Scontro ricco di emozioni: vittoria al fotofinish per gli ospiti con rigore al 99'

Partita intensa e combattuta, decisa da un rigore trasformato nei minuti finali. Gli ospiti si aggiudicano i tre punti dopo una rimonta emozionante contro un Bologna che aveva risposto al vantaggio iniziale.

Gli ospiti si portano in vantaggio grazie al gol di Ellertsson al 64', il Bologna pareggia con Castro al 74' e subisce il gol vittoria al 99'. Con questa vittoria, la squadra allenata da Italiano sale a sei punti, mentre la formazione guidata da Vieira rimane a due punti. Gli ospiti passano in vantaggio con Ellertsson al 64', il Bologna risponde con il pareggio di Castro al 74' e subisce la rete decisiva al 99' con Orsolini che trasforma un calcio di rigore assegnato dopo l'intervento del VAR.

Grazie a questo successo, la squadra di Italiano conquista sei punti, mentre la squadra di Vieira rimane con soli due punti. La partita è stata caratterizzata da un primo tempo equilibrato, con le squadre che si sono studiate attentamente senza particolari squilli. Nel corso della ripresa, al 63', gli ospiti rompono l'equilibrio: Malinovskyi serve un passaggio filtrante verticale per Ellertsson, che si presenta a tu per tu con Skorupski e lo supera con un potente tiro di destro che si insacca sotto la traversa. Il Bologna non si arrende e trova la reazione dieci minuti più tardi, al 74', grazie a un gol da vero bomber di Castro. L'attaccante rossoblu anticipa i difensori sul cross basso di Cambiaghi, deviando la palla con un tocco preciso che batte Leali, siglando l'1-1. Nel finale, spinta dal calore del proprio pubblico, la squadra di Italiano riesce a ribaltare il risultato: un fallo di mano di Carboni in area di rigore viene rilevato dal VAR. Orsolini si presenta sul dischetto e trasforma il rigore, siglando il 2-1 che chiude definitivamente la partita.





