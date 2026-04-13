Scontro senza precedenti tra Papa Leone XIV e Trump: la crisi tra Washington e il Vaticano

La crescente tensione tra il Vaticano guidato da Papa Leone XIV e l'amministrazione Trump culmina in un confronto diretto sulla scena mondiale. L'articolo analizza le ragioni dello scontro, dalle critiche sulla politica estera americana alle reazioni del Papa, evidenziando il ruolo della Chiesa cattolica come voce di opposizione e di difesa dei valori universali.

Al tempo in cui re e imperatori potevano sfidare il pontefice di Roma e, magari scomunicati, cercavano di favorire l’ascesa di antipapi. Oppure, l’Anticristo è il Papa, o l’Anticristo è Trump. Siamo ritornati a secoli lontani. Trump, indossando il sacco del penitente, che resta tre giorni a digiuno a piedi scalzi davanti a Porta Pia, in attesa di un’assoluzione? O forse, rapito nottetempo in un’ “operazione Maduro” e trasportato con un F-15 a Washington per essere processato all’interno dell’Ufficio della Fede, istituito alla Casa Bianca dall’imperatore Donald?

Al di là dell’irrazionalità palese dell’intervento di Trump, si impone l'analisi. Il consesso di porporati, spesso considerati “vecchioni” fuori dal tempo, ha dimostrato una lucidità geopolitica impressionante. Nell’ultimo quarto di secolo, tralasciando l’elezione di Ratzinger, chiaramente inadatto al ruolo di governo internazionale della Chiesa, i cardinali elettori hanno indovinato per ben tre volte (nel 1978, 2013, 2025) la scelta di una personalità capace di farsi sentire sulla scena mondiale. Il primo papa proveniente dall’altro lato della Cortina di ferro, proprio nel momento opportuno. Jorge Mario Bergoglio, primo pontefice del Sud globale. Poi, il primo papa degli Stati Uniti, nato e cresciuto nell’americanissima Chicago e, contemporaneamente, vescovo e cittadino peruviano, con l’odore della fatica, dello sfruttamento, della povertà e della speranza del Terzo mondo.

Una scelta, quella di Leone XIV, voluta in Conclave dai cardinali del Sud globale, convinti della necessità di proseguire con l’internazionalizzazione del pontificato, contrastando la tentazione di un ritorno al modello di un papa europeo, o addirittura italiano. Un Sud globale cardinalizio pronto all’audacia di puntare su un nome proveniente addirittura dalla superpotenza americana. Cosa di più azzeccato nella fase geopolitica contemporanea! “L’Egitto non è un Paese sicuro, a prescindere da ciò che dicono il governo e l’UE”, è l'ammonimento del legale della famiglia Regeni. “Chi afferma di collaborare, mente.”

La seconda riflessione riguarda il presidente americano. Il suo post su Leone, definito “debole sul crimine e pessimo in politica estera”, con un corollario di insulti vari, è – come avrebbe detto Talleyrand – peggio di un delitto. Perché il presidente degli Stati Uniti, già responsabile di aver perso l’appoggio di una parte dell’episcopato e dei fedeli conservatori statunitensi a causa della politica di persecuzione degli immigrati latino-americani (anche quelli in regola con le leggi e contribuenti), non si rende conto che un attacco istituzionale così violento al capo della Chiesa cattolica, non avrebbe conseguenze devastanti, nemmeno per quanti nell’universo cattolico potessero essere politicamente meno d’accordo con alcune posizioni di Prevost.

In definitiva, l’effetto politico più eclatante dell’attacco di Trump è di aver trasformato papa Leone nella voce mondiale dell’opposizione. Prevost non voleva esserlo, lo aveva detto chiaramente ai suoi intimi. E per questo motivo, per lungo tempo aveva permesso che, su temi politici sensibili, parlassero gli episcopati nazionali e – per la Santa Sede – la Segreteria di Stato. L’aggressione degli Usa e di Israele all’Iran ha costretto il pontefice a diventare sempre più diretto nelle sue critiche. Valga per tutte, la citazione del profeta Isaia, durante la Domenica delle Palme, in cui Yahweh esclama: “Anche se farete molte preghiere, non ascolterò: le vostre mani sono piene di sangue.” dopo che Trump aveva minacciato di riportare l’Iran all’ “età della pietra”, prefigurando l’utilizzo di un attacco nucleare. Leone bollò la frase di Trump come “un’assurdità”, aggiungendo l’invito a tutti a mobilitare i propri parlamentari per respingere una “guerra che molti hanno definito ingiusta, che continua a intensificarsi e che non risolve nulla”.

Fino a ieri, papa Leone, fedele alla tradizione della Santa Sede, aveva evitato di nominare specificamente Trump. Ora che il presidente americano lo ha spinto con le proprie mani sul podio dell’opposizione alla politica di potenza statunitense, Prevost, rispondendo ha dichiarato: “Non ho paura dell’amministrazione Trump”. Successivamente, la dichiarazione di principio: “Piuttosto, cerchiamo sempre la pace e smettiamola con le guerre… Non penso che il messaggio del Vangelo debba essere cambiato, e la mia speranza è che non siamo al punto di rottura, perché se lo fossimo, sarebbe devastante”.

Questo scontro, diventato ormai palpabile a livello di massa, evidenzia una dinamica che va oltre l’attualità. In questo cambio di epoca – dove sono saltati gli schemi del passato, per usare una metafora di papa Francesco – la Chiesa cattolica (con tutti i suoi errori e peccati storici) si ripresenta, nuovamente, sotto la guida di Prevost, come voce di umanità, solidarietà, fraternità tra le religioni, voce di dialogo e rispetto per le persone – soprattutto le più fragili – e di collaborazione multilaterale tra le nazioni. Il duro attacco è stato espresso in termini diretti: 'Non mi va a genio. Se non fossi alla Casa Bianca, lui non sarebbe in Vaticano'





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