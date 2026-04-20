Scontro su Eni e Terna: il governo impone l'ultimatum a Giuseppina Di Foggia

Crisi ai vertici delle partecipate di Stato: Palazzo Chigi fissa una scadenza per Giuseppina Di Foggia, contesa tra la presidenza Eni e una milionaria buonuscita in Terna. Si valuta il nome di Benedetta Fiorini come alternativa.

Il panorama delle nomine nelle grandi partecipate di Stato si è trasformato in un vero e proprio rebus politico, con epicentro il complesso rapporto tra Palazzo Chigi e l'attuale amministratrice delegata di Terna , Giuseppina Di Foggia . La situazione, che ha raggiunto toni di forte tensione istituzionale, ruota attorno a un ultimatum inequivocabile posto dal governo: la scelta definitiva tra la prestigiosa presidenza di Eni e la corposa buonuscita maturata in Terna .

Di Foggia, il cui mandato in Terna scadrà il prossimo 12 maggio, si trova ora di fronte a una decisione che potrebbe segnare una svolta nel suo percorso professionale. Secondo le indiscrezioni, la manager non sembrerebbe intenzionata a rinunciare ai 7,3 milioni di euro spettanti come indennità di fine rapporto, una cifra che, per essere incassata, richiede il superamento di ostacoli legali e amministrativi non indifferenti, specialmente alla luce della ferma posizione assunta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il cuore della questione risiede nella tempistica delle assemblee dei soci: il 6 maggio è fissata quella dell'Eni, mentre il 12 maggio toccherà a Terna. Poiché il Ministero dell'Economia ha ribadito con chiarezza la propria contrarietà alla concessione di ricche buonuscite per chi termina il mandato per scadenza naturale o dimissioni volontarie, la posizione di Di Foggia appare sempre più isolata. Il dicastero guidato da Giancarlo Giorgetti ha infatti diramato direttive stringenti volte al contenimento dei costi e all'efficientamento della spesa pubblica, escludendo prassi che prevedano onerosi indennizzi in uscita. Questo scenario mette in discussione la stessa candidatura di Di Foggia alla guida del colosso energetico, poiché il passaggio di ruolo richiederebbe dimissioni immediate da Terna, rendendo di fatto impossibile l'ottenimento della liquidazione milionaria contestata dal governo. Tuttavia, all'interno dei palazzi del potere, si sta già delineando un possibile piano B che potrebbe risolvere contemporaneamente il caso Di Foggia e un altro spinoso problema emergente: il potenziale conflitto di interessi riguardante Benedetta Fiorini. Attualmente membro del consiglio di amministrazione dell'Enac, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, la Fiorini è stata recentemente assunta in Ita Airways. La transizione da un ente di vigilanza a una società vigilata ha sollevato dubbi sulla trasparenza, creando un imbarazzo che il governo intende superare rapidamente. L'ipotesi che circola con insistenza negli ambienti romani è quella di una sostituzione: qualora Di Foggia dovesse rinunciare alla presidenza Eni, la candidatura della Fiorini rappresenterebbe una soluzione strategica. Tale mossa consentirebbe di rispettare le quote di genere all'interno del consiglio di amministrazione dell'Eni, garantendo al contempo una figura già presente nelle liste ministeriali e capace di neutralizzare le polemiche sollevate dal suo precedente incarico, chiudendo così un capitolo di incertezza nelle nomine di Stato





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