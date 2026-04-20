Scontro sul decreto sicurezza: il Governo corre ai ripari dopo le obiezioni del Quirinale

Il decreto sicurezza finisce nel mirino del Colle per l'incentivo agli avvocati sui rimpatri. Il Governo tenta di salvare il provvedimento con un emendamento in extremis, mentre le opposizioni protestano duramente in Parlamento.

Il clima politico si surriscalda attorno al nuovo decreto sicurezza , oggetto di un acceso scontro istituzionale tra il Governo e il Quirinale . Al centro della controversia si trova una specifica norma che introduce un incentivo economico, pari a 615 euro, destinato agli avvocati che curano le pratiche di rimpatrio volontario.

Tale disposizione ha sollevato forti perplessità fin da subito, attirando non solo le critiche delle opposizioni parlamentari ma anche la ferma contrarietà del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato, attraverso un dialogo diretto e serrato con l'esecutivo, ha espresso dubbi sulla legittimità e sull'opportunità di una misura che sembra snaturare la funzione difensiva del legale, trasformandolo di fatto in un ausiliario dell'amministrazione statale nelle procedure di espulsione. Il timore che il decreto potesse essere rimandato alle Camere senza la firma presidenziale ha costretto Palazzo Chigi a un repentino cambio di rotta per evitare una crisi istituzionale di ampia portata. La gestione tecnica del provvedimento si è trasformata in una corsa contro il tempo, con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, impegnato in una serie di incontri cruciali presso il Colle per mediare le posizioni. La soluzione individuata, da formalizzare tramite un emendamento correttivo in commissione, punta a risolvere le criticità sollevate senza dover far decadere l'intero impianto normativo. I margini temporali sono estremamente ridotti: la scadenza del 25 novembre impone una chiusura del ciclo parlamentare, tra Camera e Senato, entro pochissimi giorni. Questo scenario ha innescato tensioni fortissime all'interno delle commissioni Affari Costituzionali e Giustizia, dove il dibattito è degenerato in proteste plateali da parte dei gruppi di minoranza. Le opposizioni hanno denunciato una compressione inaccettabile delle prerogative parlamentari, parlando di un iter legislativo umiliante che impedisce una discussione seria su temi di tale rilevanza costituzionale. L'abbandono dell'aula da parte di alcuni esponenti di Italia Viva e le dure dichiarazioni di esponenti del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle sottolineano la profonda spaccatura esistente. Oltre alle procedure parlamentari, il dibattito si è esteso anche alle tematiche etiche e sociali collegate al decreto. La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha ribadito come la figura dell'avvocato debba restare un baluardo di tutela dei diritti individuali, condannando ogni tentativo di piegare tale ruolo alle logiche dei rimpatri governativi. Nel frattempo, il segretario di Più Europa, Riccardo Magi, ha scelto una via di protesta simbolica e provocatoria durante una conferenza stampa, denunciando la severità complessiva del decreto con particolare riferimento alla stretta sulla cannabis. L'intero quadro descrive un centrodestra in evidente difficoltà, costretto a negoziare costantemente non solo con i partner di coalizione, come Forza Italia che aveva inizialmente tentato di smorzare la norma tramite ordini del giorno, ma soprattutto con il Presidente della Repubblica. Il risultato finale di questo braccio di ferro rimane incerto, poiché la tenuta della maggioranza è messa alla prova dalla necessità di armonizzare le spinte securitarie del decreto con il rispetto delle norme costituzionali e dei diritti fondamentali, un equilibrio che il Quirinale continua a monitorare con estrema attenzione fino all'ultimo voto utile





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