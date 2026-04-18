Scontro Teologico: Trump e Papa Leone XIV si Confrontano sulla Dottrina della Guerra Giusta

Un acceso dibattito teologico tra l'amministrazione Trump e Papa Leone XIV mette in luce divergenze sulla dottrina della guerra giusta. Mentre il Papa critica l'intervento USA in Iran, esponenti repubblicani come Vance e Johnson difendono la legittimità dell'uso delle armi secondo i principi cattolici, sollevando interrogativi sull'impatto politico di tale scontro sugli elettori cattolici.

Un acceso dibattito teologico sta animando le relazioni tra l'amministrazione statunitense di Donald Trump e Papa Leone XIV, con il Pontefice che ha reiteratamente criticato l'intervento americano in Iran. Le risposte di Trump, a volte sorprendenti, hanno toccato anche l'efficacia del Papa "sul crimine", sollevando interrogativi sul suo ruolo nell'ordine pubblico.

La disputa ha assunto contorni più definiti con l'intervento del vicepresidente JD Vance, che ha esortato il Papa a "prestare attenzione quando parla di questioni teologiche", richiamando la "tradizione lunga più di mille anni sulla teoria della guerra giusta" nel cattolicesimo. Un'argomentazione ripresa da Mike Johnson, presidente della Camera e fedele alleato di Trump, che ha sottolineato l'esistenza di una "dottrina della guerra giusta". Questa reazione si inserisce in un contesto in cui Papa Leone XIV aveva precedentemente rilasciato dichiarazioni interpretate come una critica diretta all'amministrazione Trump e alle sue azioni belliche in Iran, citando un passo biblico secondo cui "anche se moltiplicaste le preghiere, io non ascolterei: le vostre mani grondano sangue". Vance e Johnson, entrambi figure politiche profondamente religiose, hanno tentato di controbattere il Papa sul suo stesso terreno teologico, sostenendo che non è vero che Dio rigetti le preghiere di chi fa la guerra. Hanno argomentato che la Chiesa cattolica stessa possiede una dottrina della guerra giusta che, in determinate circostanze, ne giustifica l'uso. In effetti, la dottrina della guerra giusta, con radici antiche che risalgono a Sant'Agostino, è stata spesso oggetto di interpretazioni volte a legittimare conflitti anche aggressivi. Tuttavia, a partire dal XX secolo, la dottrina si è evoluta in termini più restrittivi. La versione ufficiale dei principi cattolici stabilisce che la guerra è legittima solo se difensiva, in risposta a un danno "durevole, grave e certo", quando ogni altra via sia impraticabile o inefficace, e a condizione che non provochi "mali e disordini più gravi del male da eliminare". È difficile che un'aggressione americana contro l'Iran possa rientrare in questi criteri, nonostante i tentativi dell'amministrazione di giustificarla come risposta alla minaccia nucleare iraniana, per quanto non immediata o risolvibile solo militarmente, o come misura di protezione della popolazione civile reclusa dal regime. Anche la Conferenza episcopale statunitense si è espressa in linea con le critiche del Pontefice. Il vescovo James Massa, a capo della commissione dottrinale della Conferenza, ha confermato che il Papa "fa un attento riferimento" alla dottrina della guerra giusta nelle sue critiche. Massa ha ribadito che "per essere giusta una guerra deve essere una difesa contro qualcuno che attacca, ed è proprio quello che ha detto il Santo Padre: “ non ascolta le preghiere di chi fa la guerra”". Questa disputa teologica, lungi dall'essere un mero esercizio accademico, riveste un considerevole peso politico. Con oltre 50 milioni di elettori cattolici negli Stati Uniti, e con un sondaggio che indica il 59% di questi favorevoli a Trump contro il 39% a Kamala Harris, un conflitto aperto tra il Papa e Trump potrebbe penalizzare il Partito Repubblicano, specialmente in vista delle prossime elezioni di metà mandato. L'articolo che rivelò le bugie del governo americano su Hiroshima, nel 1945 Molte persone lo fanno e per certe cose può essere un buon punto di partenza, meno per scegliere un volo al posto vostro La sua partecipazione al congresso di Forza Italia Giovani ha stupito, ma è un po' che si sta riposizionando Gli enormi danni degli attacchi alle strutture civili e industriali, insieme al blocco di Hormuz, hanno peggiorato una crisi già profonda prima della guerra Il primo ministro israeliano voleva continuare la guerra, ma nemmeno stavolta è riuscito a opporsi a Trump E non perché i partiti non fossero d'accordo: è che secondo le opposizioni il vero obiettivo del governo era tutt'altro La sconfitta di Fidesz in Ungheria sta mettendo in discussione un'amicizia che durava da anni e modellata su sistemi politici illiberali Il più letale attacco russo degli ultimi mesi in Ucrain





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