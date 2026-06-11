Scontro tra Meloni e M5S a Montecitorio: la polemica sulle ginocchiere e la risposta della Premier

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni risponde duramente alle accuse di sottomissione lanciate da Francesco Silvestri del M5S, rivendicando la propria ascesa al potere basata sul merito e senza favoritismi.

All'interno dell'aula di Montecitorio , l'atmosfera si è fatta improvvisamente tesa durante l'intervento della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni . La Premier era giunta in sede di replica per fornire aggiornamenti cruciali in vista del Consiglio europeo, toccando temi di estrema delicatezza come la situazione in Ucraina, le tensioni in Medio Oriente legate a Israele e la problematica del caro energia che continua a pesare sulle famiglie italiane.

Tuttavia, il dibattito istituzionale ha rapidamente lasciato il posto a un acceso scontro verbale quando Francesco Silvestri, esponente del Movimento 5 Stelle, ha preso la parola. L'attacco del deputato è stato diretto e sprezzante, focalizzandosi in particolare sulle relazioni diplomatiche della Meloni con figure di rilievo globale come Donald Trump e Benjamin Netanyahu.

Silvestri ha criticato aspramente l'incremento delle spese per la difesa, sottolineando come l'aumento dello 0,7% del PIL si traduca in circa 16 miliardi di euro aggiuntivi, definendo tale scelta come un omaggio ai patrioti piuttosto che un reale interesse nazionale. Il culmine dell'intervento è arrivato con l'immagine provocatoria delle ginocchiere, suggerendo che la Premier avesse assunto una posizione di sottomissione, quasi servile, verso i leader stranieri per ottenere visibilità e consenso.

La reazione della Presidente del Consiglio non si è fatta attendere e ha mostrato un volto di Giorgia Meloni determinato e profondamente indignato. Durante la sua replica, la Premier ha voluto mettere a confronto due diverse forme di sensibilità politica, citando l'indignazione di Laura Boldrini, ex presidente della Camera, per l'uso del termine signor presidente al maschile.

Meloni ha sollevato un interrogativo retorico di forte impatto, chiedendosi se il vero rispetto per le donne debba basarsi su una questione di forma linguistica o se, invece, l'attenzione debba spostarsi su attacchi personali molto più pesanti, come l'accusa di aver indossato delle ginocchiere per scalare le gerarchie del potere. Con tono risoluto e voce alta, ha ribadito con orgoglio di essere arrivata al vertice del governo senza favoritismi, senza scorciatoie e, soprattutto, senza mai sottomettersi a nessuno.

Ha inoltre lanciato una sfida aperta all'opposizione, suggerendo che il loro fastidio derivi dal fatto che la prima donna a guidare il Consiglio dei Ministri provenga dalle fila della destra, un risultato che l'opposizione non sarebbe stata in grado di proporre o realizzare. Questo passaggio ha scatenato l'allibimento dei deputati di Fratelli d'Italia, che hanno assistito alla scena con sconcerto per la durezza dei toni di Silvestri.

Una volta uscita dall'aula, avvolta nel suo tailleur azzurro e diretta verso gli uffici del governo, la Premier ha mostrato un lato più ironico e strategico. Intercettata dai giornalisti, ha commentato l'accaduto con una battuta che rivela la sua visione della lotta politica: questi lavorano sempre per me.

Con questa frase, Meloni ha voluto suggerire che gli attacchi violenti e spesso scomposti dell'opposizione, in particolare quelli del Movimento 5 Stelle, finiscano per essere controproducenti per chi li sferra, finendo paradossalmente per rafforzare la sua immagine di leader resiliente e capace di difendersi. La polemica si inserisce in un contesto politico più ampio, dove la Premier monitora attentamente anche l'ascesa di nuove formazioni come Futuro Nazionale.

Nonostante i crescenti sondaggi di alcuni leader, Meloni ha mantenuto una posizione di fermezza, definendo tali movimenti come funzionali alla sinistra e segnalando chiaramente la volontà di non aprirsi a nuove alleanze che potrebbero destabilizzare il suo progetto politico. La giornata a Montecitorio si è conclusa dunque con un mix di tensione istituzionale e calcoli politici, lasciando emergere un solco profondo tra la maggioranza e le opposizioni, specialmente sul piano della comunicazione e del rispetto reciproco





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