Scontro tra Meloni e Trump: critiche su popolarità e sovranità

Il premier italiano Giorgia Meloni replica alle accuse del presidente Trump, che l'ha definita bugiarda e ha messo in dubbio le sue motivazioni politiche. Al centro del dibattito la questione dei consensi interni e il rispetto della sovranità italiana sulle basi militari USA.

Il primo ministro italiano Giorgia Meloni ha affrontato una serie di critiche provenienti dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump , avvenute nel contesto di un vertice del G7 in Francia.

Le tensioni tra i due leader sono sfociate in uno scambio pubblico di accuse attraverso i social media. Trump ha affermato che Meloni stesse cercando di migliorare i propri consensi interni ricucendo i rapporti con Washington, addirittura sostenendo che lei lo avesse 'supplicato' per una foto durante il summit. La premier italiana ha definito Trump un bugiardo e ha respinto le accuse, sottolineando che la sua popolarità non è stata affatto aiutata dall'essere considerata sua amica.

Inoltre, la discussione ha toccato il tema dei rapporti militari, con Trump che ha criticato Roma per non aver permesso l'uso delle basi statunitensi in Italia durante il conflitto con l'Iran, una decisione che Meloni ha invece difeso citando la sovranità nazionale e gli accordi internazionali in vigore. Sul fronte interno, i sondaggi mostrano che il governo Meloni, insediatosi nel 2022, ha visto una ripresa del consenso attestandosi intorno al 35%, con il partito Fratelli d'Italia al 28% contro il 22% del Partito Democratico.

Per quanto riguarda Trump, la sua popolarità rimane vicina ai minimi storici, seppur con un lieve incremento all'36%, in un contesto di minore preoccupazione per il costo della vita negli Stati Uniti. Questo episodio evidenzia le crescenti frizioni all'interno dell'alleanza atlantica e le complesse dinamiche politiche interne che influenzano le relazioni internazionali. La risposta italiana si basa su un rigoroso rispetto della sovranità e degli accordi esistenti, mentre la retorica di Trump prosegue con attacchi personali che alimentano l'incertezza diplomatica.

L'evolversi della situazione sarà seguito con attenzione dagli alleati europei, preoccupati per la stabilità del patto transatlantico





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