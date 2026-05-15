Scontro tra Roma e Madrid per la Guida della FAO: Tensioni Diplomatiche e Politiche

La sfida per la direzione della FAO vede contrapposti l'Italia, che sostiene Maurizio Martina, e la Spagna, che propone Luis Planas, in un conflitto che si estende dalla diplomazia europea alle lotte partitiche interne.

La contesa per la successione alla guida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, meglio nota come FAO , ha assunto i connotati di una vera e propria sfida diplomatica e politica tra l'Italia e la Spagna, trasformandosi in un complesso dossier che coinvolge non solo i vertici governativi ma anche le dinamiche partitiche interne.

Il governo italiano, attraverso il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, ha espresso con fermezza la necessità di raggiungere una posizione unitaria all'interno dell'Unione Europea in merito alla candidatura di Maurizio Martina, attuale vice direttore generale dell'organizzazione ed ex segretario del Partito Democratico. Lollobrigida ha formalizzato questa posizione inviando una missiva alla ministra cipriota Maria Panayiotou, che ricopre attualmente la presidenza di turno dell'UE, sottolineando che non sia accettabile un percorso che si concentri esclusivamente sul rinnovo del vertice della FAO senza considerare un equilibrio complessivo nelle nomine di tutte le agenzie Onu dedicate al polo alimentare.

La posizione italiana mira a evitare che un unico Stato membro possa monopolizzare le cariche di rilievo, richiedendo che il coordinamento avvenga attraverso i ministeri degli Affari esteri, i quali detengono la responsabilità finale sulle decisioni di orientamento europeo. Il nodo della questione risiede nella strategia adottata da Madrid, che ha candidato il proprio ministro dell'Agricoltura Luis Planas per succedere al cinese Qu Dongyu.

Tuttavia, l'ambizione spagnola non si ferma alla FAO; il governo di Pedro Sanchez mira infatti a mantenere anche la guida dell'Ifad, l'International Fund for Agricultural Development, attualmente presieduto dallo spagnolo Alvaro Lario, per il quale è stata chiesta la conferma in vista del rinnovo previsto per febbraio del prossimo anno. A questo si aggiunge l'interesse per i vertici del Programma Alimentare Mondiale, creando quello che in Italia viene percepito come un tentativo di accaparramento di ruoli chiave nel sistema alimentare delle Nazioni Unite.

Lollobrigida ha definito francamente impraticabile qualsiasi accordo che prescinda dalla ricerca di un equilibrio globale, sostenendo che la candidatura di Martina sia la più autorevole tra quelle emerse finora tra le nazioni europee. Anche Coldiretti ha espresso il proprio sostegno a un'iniziativa europea unitaria che porti l'Italia, per la prima volta nella storia, a esprimere il direttore generale della FAO, un obiettivo che il ministro sta perseguendo in stretto coordinamento con la presidente Meloni e il vicepresidente Tajani.

Parallelamente alla dimensione diplomatica, il dossier ha innescato un acceso scontro politico interno tra Fratelli d'Italia e il Partito Democratico. I rappresentanti dei meloniani, in particolare Carlo Fidanza e Nicola Procaccini, hanno accusato apertamente la segretaria Elly Schlein di essere subalterna a Pedro Sanchez e ai socialisti spagnoli, sostenendo che la Spagna stia giocando a fare l'asso pigliatutto dividendo l'Europa.

Secondo l'esponente di Fdi, spetterebbe a Schlein dimostrare l'indipendenza del suo partito rispetto agli alleati iberici per evitare che l'immagine dell'Italia venga danneggiata nelle sedi internazionali. Di contro, Elly Schlein ha ribadito il pieno sostegno del PD a Maurizio Martina, affermando che il partito ha svolto la propria parte e auspicando che il governo faccia altrettanto.

La segretaria ha inoltre rivelato di aver affrontato il tema durante i recenti incontri con i progressisti a Barcellona, suggerendo che la polemica sollevata dalla destra sia dettata più da esigenze di politica interna che da reali ostacoli diplomatici. L'elezione del nuovo direttore generale è fissata per luglio 2027 a Roma, in occasione della Conferenza dell'organizzazione, e vedrà in corsa anche l'irlandese Phil Hogan, ex commissario europeo, rendendo la competizione ancora più serrata e geopoliticamente rilevante





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