Scontro USA-Iran all'ONU sul programma nucleare e la nomina di Teheran alla conferenza sul TNP

Accese tensioni alle Nazioni Unite tra Stati Uniti e Iran riguardo al programma nucleare iraniano e alla sua nomina a vicepresidente della conferenza sul Trattato di non proliferazione nucleare. Gli USA criticano aspramente la scelta, mentre l'Iran respinge le accuse e rivendica il diritto all'arricchimento dell'uranio per scopi pacifici.

Le Nazioni Unite sono state teatro di un acceso confronto tra Stati Uniti e Iran in merito al programma nucleare iraniano e alla controversa nomina di Teheran a uno dei vicepresidenti della conferenza di revisione del Trattato di non proliferazione nucleare ( TNP ).

L'undicesima conferenza, iniziata a New York il 27 aprile 2026, mira a valutare l'attuazione del TNP, entrato in vigore nel 1970. La scelta dell'Iran, avvenuta su proposta del gruppo dei non allineati e di altri Stati, è stata aspramente criticata dagli Stati Uniti, che l'hanno definita un vero e proprio affronto al trattato.

Christopher Yeaw, assistente segretario statunitense per il controllo delle armi e la non proliferazione, ha accusato l'Iran di disprezzare gli impegni di non proliferazione e di non cooperare con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) per chiarire le questioni relative al suo programma nucleare, definendo la nomina "oltremodo vergognosa". La risposta iraniana, affidata all'ambasciatore Reza Najafi presso l'AIEA, è stata altrettanto decisa, respingendo le accuse statunitensi come infondate e politicamente motivate.

Najafi ha sottolineato l'incoerenza della posizione americana, ricordando che gli Stati Uniti sono l'unico paese ad aver utilizzato armi nucleari e che continuano ad espandere e modernizzare il proprio arsenale. Ha quindi contestato il diritto degli Stati Uniti di ergersi a giudici della conformità al TNP. La questione nucleare è al centro delle tensioni tra Iran, Stati Uniti e Israele, con il presidente Trump che ha ribadito la sua ferma opposizione a un Iran dotato di armi nucleari.

Teheran, dal canto suo, rivendica il diritto di arricchire l'uranio per scopi pacifici, una posizione contestata dalle potenze occidentali che temono lo sviluppo di armi nucleari. Nonostante le tensioni, fonti iraniane hanno rivelato una nuova proposta per risolvere il conflitto, che prevede la sospensione delle discussioni sul programma nucleare fino alla fine delle ostilità e alla risoluzione delle dispute relative alla navigazione nel Golfo Persico.

La risposta americana, come comunicato dalla portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, è stata ferma, ribadendo i limiti invalicabili stabiliti dal presidente Trump nei confronti dell'Iran. La situazione rimane quindi estremamente delicata, con il rischio di un'escalation che potrebbe avere conseguenze destabilizzanti per l'intera regione. La conferenza del TNP si preannuncia quindi come un banco di prova cruciale per la diplomazia internazionale e per la ricerca di una soluzione pacifica alla crisi nucleare iraniana.

La comunità internazionale osserva con attenzione gli sviluppi, consapevole dell'importanza di preservare la credibilità del trattato e di prevenire la proliferazione delle armi nucleari





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