Incidente grave mercoledì 25 novembre in viale Enrico Forlanini a Milano. Un automobilista perde il controllo a oltre 100 km/h con la pioggia. Nessun ferito grazie all'aquaplaning.

Un incidente grave ha interessato la mattinata di mercoledì 25 novembre, intorno alle ore 11, lungo viale Enrico Forlanini nel comune di Milano. La strada, fondamentale arteria di collegamento tra il centro cittadino e l'aeroporto di Linate, è stata teatro di un violento scontro avvenuto durante un forte temporale. Le condizioni meteorologiche avverse, caratterizzate da pioggia battente e un manto stradale estremamente bagnato, hanno ridotto drasticamente la visibilità e l'aderenza degli pneumatici.

Dettagli dello scontro in viale Enrico Forlanini

L'automobilista alla guida del veicolo viaggiava a una velocità superiore ai 100 chilometri orari, una velocità considerata eccessiva per le circostanze atmosferiche del momento. L'asfalto era disseminato di numerose pozzanghere, elementi che hanno contribuito alla perdita di controllo del mezzo. Il conducente ha improvvisamente perso la direzione dell'auto, che si è schiantata con forza contro le barriere di protezione in cemento poste a separare le carreggiate opposte. La violenza dell'impatto ha fatto rimbalzare il veicolo contro il guardrail laterale, prima che questo terminasse la propria corsa in posizione capovolta a seguito di un testacoda.

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Testimonianze video e stato di salute

Le immagini video del drammatico evento sono state diffuse nei giorni successivi sui social media, permettendo alla stampa locale di ricostruire con precisione la dinamica degli eventi. In particolare, il profilo social con il nome "Lazza Ramo" ha pubblicato i filmati che mostrano l'istante preciso in cui la vettura perde aderenza e si dirige contro le barriere. Nonostante la gravità degli impatti e le deformazioni subite dal mezzo, il conducente è riuscito a uscire autonomamente dall'abitacolo subito dopo l'arresto del veicolo. Non sono stati riportati feriti, un esito fortunato in uno scenario che poteva avere conseguenze ben più tragiche.

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Il fenomeno fisico dell'aquaplaning

Gli esperti e le autorità hanno individuato nell'aquaplaning la causa principale della perdita di controllo. Questo fenomeno fisico si verifica quando si forma uno strato d'acqua spesso tra gli pneumatici e il manto stradale, impedendo alle ruote di mantenere l'aderenza necessaria. Il rischio di incorrere in questo effetto aumenta significativamente con l'aumento della velocità del veicolo, con la quantità di acqua presente sulla carreggiata e con l'usura dello stato degli pneumatici. In queste condizioni critiche, il conducente perde la capacità di controllare correttamente gli sterzi e i freni, rendendo il mezzo ingovernabile.

Norme di sicurezza e prevenzione

Le autorità della sicurezza stradale ricordano che la velocità elevata, come quella rilevata nei 100 chilometri orari della vicenda, è un fattore determinante che amplifica i rischi legati all'asfalto bagnato. Per evitare incidenti simili, è fondamentale adattare la guida alle condizioni atmosferiche, riducendo la velocità e aumentando la distanza di sicurezza dal veicolo precedente. In caso di aquaplaning, le procedure di emergenza consigliate prevedono di sollevare gradualmente il piede dall'acceleratore. È tassativamente sconsigliato effettuare frenate brusche o movimenti improvvisi del volante, azioni che potrebbero peggiorare la situazione e portare a un completo sbandamento del mezzo.