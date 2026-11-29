Scontro violento tra ultras di Napoli e Fiorentina sull'A1 a Calenzano dopo il pareggio con il Sassuolo. Auto in fiamme, traffico bloccato e interventi delle forze dell'ordine senza feriti.

Un acceso scontro a fuoco ha interessato la mattinata dell' Autostrada A1 nel tratto fiorentino, precisamente all'altezza del bivio di Calenzano, dove si sono scontrati gli ultras delle squadre del Napoli e della Fiorentina. La violenza è esplosa dopo la fine della partita di calcio disputata a Reggio Emilia contro il Sassuolo, conclusasi sul risultato di 0-0, che ha portato i sostenitori delle due tifoserie a incontrarsi nella carreggiata.

Dettagli dello scontro e dinamica dei fatti

Una decina di persone, vestite con abiti scuri e con il volto coperto, si sono confrontate con estrema violenza nel mezzo della carreggiata autostradale. I gruppi erano armati di una vasta gamma di oggetti pericolosi, tra cui bastoni, fuochi d'artificio, petardi e fumogeni, utilizzati per creare tensione e ostacolare la visibilità. Durante il confronto, un'automobile è andata a fuoco, generando un'intensa fiammata visibile a distanza e contribuendo al caos generale.

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Le immagini trasmesse dalle webcam di Autostrade per l'Italia hanno documentato la scena, mostrando chiaramente numerosi mezzi delle forze dell'ordine presenti sul posto per disperdere le fazioni e controllare la situazione. La presenza di un veicolo in fiamme ha evidenziato la gravità dell'evento, trasformando una normale tratta autostradale in un'area di conflitto temporanea.

Posizioni delle forze dell'ordine e valutazione dei danni

Le autorità competenti, intervenute tempestivamente per riportare l'ordine, non hanno segnalato la presenza di feriti tra i partecipanti allo scontro né tra il personale di polizia. Nonostante l'intensità degli scontri e l'uso di armi bianche e incendiari, nessun partecipante ha riportato lesioni che hanno richiesto ricovero ospedaliero. L'assenza di vittime fisiche non diminuisce la pericolosità dell'episodio, che ha coinvolto armi da lancio e strumenti contundenti.

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La rapida reazione delle forze dell'ordine ha permesso di isolare l'area dello scontro, evitando che la violenza si estendesse ad altri automobilisti o ai vigili del fuoco impegnati nel contenimento delle fiamme dell'auto incendiata. L'operatività delle forze dell'ordine è stata fondamentale per mitigare i rischi legati alla presenza di gas lacrimogeni e materiali combustibili in un ambiente chiuso come quello autostradale.

Impatto sul traffico e conseguenze pratiche

La violenza ha avuto ripercussioni immediate sulla viabilità, causando un'interruzione della circolazione per circa quarantacinque minuti. La carreggiata è rimasta bloccata mentre le forze dell'ordine lavoravano per disperdere i gruppi e spegnere l'incendio del veicolo. La riapertura della viabilità è avvenuta solo dopo aver effettuato le necessarie operazioni di sgombero e sicurezza della sede stradale.

Al momento del ripristino della viabilità, erano stati registrati circa cinque chilometri di coda che si estendevano lungo l'autostrada. Il traffico è rimasto compromesso per un periodo prolungato a causa della necessità di ispezionare l'area dello scontro e verificare la stabilità del manto stradale dopo l'incendio. L'impatto sulle utenze regolari è stato significativo, con numerosi veicoli costretti all'attesa.

Prospettive future e gestione della sicurezza

La sicurezza durante gli spostamenti dei tifosi rimane una priorità assoluta per le autorità competenti e per gli enti gestori delle infrastrutture viarie. Si stanno valutando le modalità per prevenire futuri incidenti simili, potenziando i controlli e la presenza di personale specializzato nei tratti autostradali critici.

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Le indagini continuano per identificare i responsabili diretti degli scontri e degli atti vandalici registrati. L'obiettivo è garantire che questi episodi non si ripetano, tutelando sia l'incolumità dei cittadini che la regolarità del servizio offerto dalle autostrade italiane. La collaborazione tra le forze dell'ordine e le società calcistiche è ritenuta essenziale per migliorare la gestione della sicurezza negli spostamenti sportivi.