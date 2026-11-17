Aspro dibattito alla Camera sul ddl Antisemitismo con accuse tra Cuperlo e Sasso su Giovanni Gentile e partigiani, portando a tensioni estreme in aula.

Un acceso diverbio ha caratterizzato i lavori alla Camera dei Deputati durante l'esame del ddl Antisemitismo, trasformando un dibattito istituzionale in un confronto violento sul piano retorico e storico. Lo scontro diretto ha visto affrontarsi il deputato del Partito Democratico Gianni Cuperlo e il deputato di Futuro Nazionale Rossano Sasso, aprendo una ferita politica che tocca la memoria della Resistenza e del fascismo.

Le accuse su Giovanni Gentile e le reazioni immediate

La scintilla è caduta quando Rossano Sasso ha definito Giovanni Gentile il più grande ministro della Repubblica italiana, aggiungendo che questi fu barbaramente assassinato da partigiani vigliacchi comunisti. Questa dichiarazione ha scatenato la rabbia immediata delle opposizioni, portando Gianni Cuperlo a urlare ai colleghi di centrodestra di "stare zitti fascisti". La tensione è salita ulteriormente quando il deputato Pd Federico Gianassi ha sottolineato che non è la prima volta che esponenti della destra definiscono vigliacchi e assassini il gruppo dei Gap, responsabile della morte di Gentile a Firenze.

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Il contesto storico e la presenza nella Rsi

Federico Gianassi ha ricordato con indignazione che Giovanni Gentile era un uomo pienamente impegnato nella Repubblica Sociale Italiana, entità politica che aveva appena celebrato la Germania nazista. Gianassi, insieme al resto delle opposizioni, ha espresso forte disappunto per l'atteggiamento del presidente dell'Aula, il forzista Giorgio Mulè, che non ha stigmatizzato le parole del deputato di Futuro Nazionale. La mancata censura ha lasciato gli oppositori con la sensazione che la presiedenza non difendesse adeguatamente i valori democratici contro tali affermazioni.

I tentativi di mediazione e le citazioni Treccani

Alessandro Amorese, deputato del gruppo di Giorgia Meloni, ha cercato di rasserenare gli animi condannando l'omicidio, definendo i responsabili "fanciullacci" e un "commando di assassini" che hanno ucciso un anziano sotto casa. Amorese ha aggiunto che Gentile fu ucciso perché moderato, invitando alla vergogna chi giustificava tali azioni. Gianni Cuperlo ha controbattuto ricordando che nel 1932 Gentile fu l'autore della voce "le idee fondamentali" sulla Treccani, dove affermava esplicitamente che "il fascismo è totalitario", definizione che Cuperlo ha trovato inquietante.

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La figura di Bruno Fanciullacci e l'intervento di Mulè

Cuperlo ha poi fatto riferimento a Bruno Fanciullacci, gappista fiorentino di 24 anni autore materiale dell'attentato, arrestato poche settimane dopo e suicidatosi gettandosi da una finestra per sottrarsi alle torture. Dopo che Cuperlo ha nuovamente urlato "state zitti fascisti", Giorgio Mulè lo ha redarguito, affermando che non si possono definire i colleghi fascisti. Cuperlo ha replicato che Mulè non aveva interrotto chi definiva vigliacchi i partigiani, sostenendo che il presidente aveva il dovere di censurare quella dichiarazione.

La difesa della storia e le conseguenze politiche

Gianni Cuperlo ha insistito sul ruolo storico del presidente, affermando che chiunque dentro o fuori l'aula definirà vigliacchi i partigiani comunisti sarà definito un fascista. L'intervento ha sottolineato l'importanza di difendere la storia e il rispetto delle vittime della lotta partigiana contro il regime fascista. Lo scontro ha evidenziato come le divisioni storiche continuino a influenzare il dibattito parlamentare attuale, con accuse reciproche che mettono a dura prova la convivenza istituzionale.