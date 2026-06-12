Scoperta a Crotone di maxi rete di pirateria IPTV: 2.769 abbonati e 650mila euro di proventi illeciti

La Guardia di Finanza ha smantellato tre centrali di distribuzione illegale di segnali IPTV che servivano migliaia di utenti. Coinvolti 2.769 clienti in 43 province, proventi per 650mila euro reinvestiti in economia legale e criptovalute. Denunciati i gestori, sanzionati gli utenti.

La Guardia di Finanza di Crotone ha portato a termine un'operazione di contrasto alla pirateria audiovisiva, individuando e smantellando tre centrali operative illegali specializzate nella distribuzione di segnali IPTV pirata, conosciuti come "pezzotto".

L'attività investigativa, avviata a seguito di numerose segnalazioni relative a movimenti sospetti, ha messo in luce un sistema fraudolento articolato e su scala nazionale. Gli inquirenti hanno concentrato le indagini su alcune transazioni bancarie che riportavano come causale la dicitura "Ibo player pro", nome di un software utilizzato per riprodurre flussi streaming illeciti su diversi dispositivi, inclusi smartphone, smart TV e computer.

Grazie a approfonditi accertamenti, le forze dell'ordine hanno ricostruito l'intera catena di distribuzione illegale, estesa in almeno 43 province italiane, con un bacino di utenti stimato in 2.769 clienti. Il giro d'affari illegale ammonta a circa 650.000 euro, somma che, secondo le risultanze delle indagini bancarie, è stata reinvestita nell'economia legale e in criptovalute per nasconderne l'origine illecita.

Gli abbonamenti pirata venivano proposti a prezzi compresi tra 10 e 40 euro, in base ai pacchetti scelti, e includevano persino un servizio di assistenza clienti per risolvere problemi di visione, simile a quello offerto dalle piattaforme legali. Per gli oltre 2.700 utenti finali sono in corso di notifica sanzioni amministrative che variano da 154 a 5.000 euro, con l'importo più elevato riservato ai recidivi.

I quattro soggetti ritenuti responsabili a vario titolo sono stati denunciati per gravi violazioni della normativa sul diritto d'autore, sulla proprietà intellettuale e per il reato di autoriciclaggio. Il giudice ha disposto il sequestro di beni per un valore complessivo di circa 650.000 euro, corrispondente al volume d'affari illegale generato. L'operazione sottolinea l'impegno delle autorità italiane nel contrastare la pirateria digitale, un fenomeno che arreca danni ingenti all'industria dell'intrattenimento e viola sistematicamente le norme a tutela della creatività.

Il modello illegale scoperto si basava su una tecnologia accessibile e su una rete di distribuzione capillare, che permetteva di raggiungere migliaia di utenti in breve tempo. Il reinvestimento dei proventi illeciti in moneta virtuale rappresenta un ulteriore elemento di criticità, poiché complica il tracciamento delle risorse e alimenta circuiti finanziosi opachi. Le sanzioni per gli utenti finali, seppur di natura amministrativa, segnalano la volontà di colpire anche la domanda, tradizionalmente meno presidiata rispetto all'offerta.

Per i gestori delle piattaforme illegali, invece, le accuse sono di natura penale e includono il riciclaggio, a conferma della gravità percepita dal sistema giudiziario





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pirateria IPTV Pezzotto Guardia Di Finanza Crotone Diritto D'autore

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bombe a mano, pistole e caricatori delle SS. La scoperta nel castello di Spigno in ristrutturazioneUno spicchio di storia della Seconda guerra mondiale è riemersa nel cantiere in corso nel piccolo centro dell’Acquese: le armi erano avvolte in una pagina di g…

Read more »

Viaggio alla scoperta della farmacia più antica di RomaOggi entriamo nel mondo meraviglioso delle farmacie romane. Ma prima di raccontarvi questa storia faccio “outing”: il mio lato di carattere ipocondriaco mi ha spinto, nel corso degli...

Read more »

Superbonus, scoperta maxi‑frode da oltre mezzo miliardo con oltre 60 società fantasmaL’anello operativo era invece in Abruzzo: due professionisti della provincia di Chieti, abilitati all’accesso alla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate per la cessione dei crediti. Avrebbero trasmesso oltre 2.

Read more »

Banconote false vendute su Telegram e pagate in criptovalute: scoperta stamperia clandestina in ToscanaUna stamperia clandestina specializzata nella produzione e commercializzazione di banconote false è stata scoperta e smantellata nei giorni scorsi ad Altopascio, in provincia di Lucca....

Read more »