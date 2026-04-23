Scoperta eccezionale: una popolazione di squali capopiatto di grandi dimensioni nel Golfo di Napoli

Ricercatori della Stazione Zoologica Anton Dohrn hanno scoperto una significativa aggregazione di squali capopiatto (Hexanchus griseus) nelle acque tra Ischia e Capri, rivelando un'inaspettata ricchezza di biodiversità marina nel Golfo di Napoli.

Una scoperta sorprendente ha rivelato la presenza di una significativa popolazione di squali di grandi dimensioni nelle acque del Golfo di Napoli, precisamente in prossimità delle isole di Ischia e Capri .

La ricerca, condotta da scienziati della rinomata Stazione Zoologica Anton Dohrn e finanziata dal National Biodiversity Future Center, ha portato all'osservazione di un'aggregazione di squali capopiatto (Hexanchus griseus), una specie poco studiata e raramente avvistata in tali concentrazioni. Gli esemplari individuati raggiungono dimensioni impressionanti, fino a 5 metri di lunghezza, e sembrano trovare rifugio e nutrimento in prossimità di particolari formazioni geologiche sottomarine, le biocostruzioni profonde, che creano un habitat protetto.

La scoperta, pubblicata sulla prestigiosa rivista scientifica Ecology, ha sorpreso gli stessi ricercatori. Simona Noè, autrice principale dello studio, ha dichiarato che, sebbene alcuni individui fossero stati avvistati in precedenza durante immersioni con veicoli operati da remoto coordinate da Simonepietro Canese, nessuno immaginava che un numero così elevato di squali si concentrasse in un'area così ristretta.

L'ipotesi più accreditata è che i banchi di coralli di acque profonde presenti nel reef offrano una protezione naturale contro le attività di pesca, creando un santuario per questi predatori marini. Per raccogliere i dati, il team di ricerca ha impiegato sistemi video subacquei all'avanguardia, costruiti su misura e dotati di esche per attirare gli squali. Questa metodologia innovativa ha permesso di stimare l'abbondanza della popolazione senza arrecare alcun danno agli animali, evitando catture o ferite.

Nonostante le dimensioni imponenti, paragonabili a quelle del temibile squalo bianco, lo squalo capopiatto non rappresenta una minaccia per l'uomo. La sua abitudine di vivere in acque profonde, in questo caso a circa 200 metri di profondità, e la sua dieta basata principalmente su piccoli pesci, lo rendono un animale generalmente innocuo per i bagnanti e le attività umane in superficie. L'importanza di questa scoperta va oltre la semplice identificazione di una nuova popolazione di squali.

Trevor Willis, responsabile del progetto, sottolinea che questi squali potrebbero svolgere un ruolo cruciale negli ecosistemi di acque profonde, agendo come veri e propri trasportatori di nutrienti dagli strati superficiali alle profondità marine. Tuttavia, la conoscenza attuale su questa specie è ancora limitata, e ulteriori ricerche sono necessarie per comprendere appieno il suo impatto sull'ambiente.

La mancanza di stime affidabili sull'abbondanza delle popolazioni locali, nonostante la specie venga occasionalmente catturata accidentalmente come by-catch nelle attività di pesca, rende ancora più urgente lo studio di questi predatori. La presenza di un'aggregazione così numerosa di squali capopiatto in prossimità di un'area metropolitana densamente popolata come Napoli è un segnale incoraggiante per la salute dell'ecosistema del Golfo, dimostrando che, nonostante le pressioni antropiche, la biodiversità marina può ancora prosperare.

Questa scoperta sottolinea l'importanza di proteggere gli habitat di acque profonde e di promuovere pratiche di pesca sostenibili per garantire la sopravvivenza di queste specie e la salute degli oceani. La Stazione Zoologica Anton Dohrn continuerà a monitorare la popolazione di squali capopiatto nel Golfo di Napoli, collaborando con altre istituzioni scientifiche per ampliare le conoscenze su questa affascinante e misteriosa creatura marina.

La speranza è che questa scoperta possa sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della conservazione marina e sulla necessità di proteggere gli ecosistemi di acque profonde, che rappresentano una risorsa preziosa per il nostro pianeta





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