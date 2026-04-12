Un team di ricercatori ha individuato una variante genica, presente nei centenari, che protegge da patologie cardiovascolari e neurodegenerative, aprendo nuove strade per terapie anti-età e il miglioramento della qualità della vita.

Un'alta colonna di fumo si è levata dal capannone dove è scoppiato il rogo: si tratta di una struttura dell'Amsa in via Olgettina. Il fumo è stato visibile da diverse zone della città: sul posto i vicini del fuoco insieme a soccorritori del 118, polizia di stato e polizia locale.

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Roma, 10 apr. (Adnkronos Salute) - Una variante genica protegge dalle patologie dell'invecchiamento. È il risultato del gruppo di lavoro di Annibale Puca, neurologo, professore di Genetica all'università di Salerno e investigatore presso MultiMedica, presentato nel corso della terza edizione della 'ALC Aging and Longevity Conference' a Roma.<\/p>

La presenza del gene Lav, con azione protettiva su cuore e cervello, determina una maggiore resistenza a malattie cardiovascolari e neurodegenerative tipiche dell'anziano, come ipertensione e aterosclerosi, emerge dal lavoro. Il gruppo di ricerca ha reclutato per tre anni circa 600 centenari che vivevano nel Cilento, confrontandoli con campioni di soggetti sani della popolazione generale, riscontrando nei centenari varianti geniche, modifiche del Dna in una proteina selezionata che conferisce un vantaggio genetico.<\/p>

Sono stati capaci di ringiovanire un cuore anziano, recuperare un cuore diabetico, bloccare aterosclerosi e malattie neurodegenerative, come la Corea di Huntington. Iniziato su modelli animali, lo studio è proseguito in vitro su cellule umane del sistema immunitario, ottenendo, nel corso degli anni, risultati di elevata qualità. L'ultima scoperta riguarda la capacità di Lav di mitigare il deterioramento cardiaco anche nella progeria, una malattia caratterizzata da invecchiamento precoce causato da mutazioni nel gene Lamina. Potrebbe diventare un nuovo bersaglio per terapie future anche per malattie rare come quella di Sammy Basso.<\/p>

Lo studio dei centenari, che rappresentano un modello di invecchiamento di successo, porta a scoperte utilizzabili nelle ricerche per contrastare i disturbi legati all'invecchiamento su tutta la popolazione. L'assetto genetico è paragonabile al modello di una macchina e lo stile di vita funge da carburante. Un buon carburante può migliorare le prestazioni del motore, ma entro limiti definiti: chi nasce come una Fiat 500 non potrà mai raggiungere le prestazioni di una Ferrari, anche con il miglior carburante disponibile.<\/p>

Lavorare sul Dna dei centenari è cruciale perché offre informazioni su come intervenire in un processo complesso come l'invecchiamento senza provocare effetti collaterali indesiderati. Questo contrasta con l'approccio di utilizzare molecole che, pur offrendo benefici apparenti, possono comportare effetti collaterali significativi. Confrontando il Dna dei centenari con quello della popolazione generale, è stato creato un catalogo di varianti geniche arricchite o depauperate nei centenari. Le prime sono considerate protettive, mentre le seconde sono viste come dannose.<\/p>

I centenari tendono a mantenere le varianti che favoriscono il loro benessere, mentre quelle con effetti negativi vengono progressivamente eliminate. Tra i principali mediatori degli effetti benefici di Lav c'è il sistema immunitario, che riduce la sua componente infiammatoria. A livello dei vasi e del cuore si registra una diminuzione dei segni dell'invecchiamento cardiovascolare, con un notevole miglioramento funzionale associato alla riduzione del processo aterosclerotico e della fibrosi cardiaca, nonché a un aumento della gittata cardiaca. A livello cerebrale, il trattamento con Lav offre protezione contro una rara forma di patologia neurodegenerativa, la Corea di Huntington.<\/p>

Cesare Sirtori, farmacologo clinico all'università degli Studi di Milano e scopritore negli anni '70 dell'apolipoproteina A1 Milano in una popolazione del Lago di Garda, conclude che, attraverso lo studio del Dna dei centenari, è stata individuata una variante genetica, la Lav, che normalmente viene trasmessa alla progenie per ereditare la longevità.<\/p>

Alla luce di queste scoperte, è possibile ipotizzare che questa stessa variante, o la proteina derivata, possa essere trasferita in modo mirato alla popolazione vulnerabile e a rischio, con l'obiettivo di proteggerla dalle malattie legate all'invecchiamento e, potenzialmente, di ringiovanire alcuni organi. Al via la campagna ATS Milano per la sicurezza sul lavoro, che si avvale dell'orchestra della sicurezza.<\/p>

In questo contesto, ogni strumento rappresenta un elemento di prevenzione e di applicazione di buone pratiche. Quando tutti suonano insieme, si genera una sinfonia di attenzione e professionalità, capace di rendere più sicuri i luoghi di lavoro. Ogni figura coinvolta è parte attiva del sistema di sicurezza: tutti sono musicisti e nessuno è spettatore.<\/p>





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